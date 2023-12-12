Ребенок может родиться мертвым: беременная, которой запретили аборт в Техасе, уехала в другой штат

Беременная женщина из Техаса, добивавшаяся разрешения суда на аборт, беспрецедентно обжалуя один из самых строгих запретов в США, не могла больше ждать и уехала в другой штат.

Об этом пишет Politico.

31-летняя Кейт Кокс из Далласа недавно узнала, что ее плод имеет заболевание, известное как трисомия 18 или синдром Эдвардса, имеющая очень высокую вероятность выкидыша или мертворождения и низкое выживание.

Кейт обратилась в Центр репродуктивных прав за юридической помощью по поводу экстренного аборта в Техасе. Ее адвокаты заявили, что продление беременности поставило под угрозу ее здоровье и способность иметь детей в будущем. Сначала женщине выдали временный ордер, который мог бы позволить Кокс сделать аборт в виде исключения из закона штата. Однако через несколько часов после этого генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд штата с просьбой заблокировать Кокс возможность прервать беременность.

Кейт Кокс / Фото: AP

Запрет на аборты в Техасе делает узкие исключения, когда жизнь матери находится в опасности, но не в случае аномалий развития плода. Пакстон утверждал, что 31-летняя Кокс не доказала, что какие-либо осложнения во время ее беременности достигли уровня угрозы ее жизни.

Также Пакстон организовал агрессивную защиту, пытаясь помешать Кокс сделать аборт. Он разослал трем больницам Хьюстона письма с предупреждением о правовых последствиях – как уголовных, так и гражданских – если они позволят врачу женщины провести процедуру.

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Кокс перенесла кесарево сечение во время первых двух беременностей. В ее иске утверждалось, что стимулирование родов может вызвать риск разрыва матки из-за предыдущего кесарева сечения и что еще один в доношенном возрасте поставит под угрозу его способность вынашивать еще одного ребенка. Но Пакстон утверждал, что эти аргументы не соответствуют действительности.

В результате Кейт, находящаяся на 20 неделе беременности, собралась и уехала в другой штат, чтобы сделать аборт. Пока что неизвестно, куда именно отправилась женщина.

Напомним, 24 июня в 2022 году Верховный суд США отменил право на аборт. В штате Техасе закон о запрете абортов наиболее строг. Женщинам запрещено прерывать беременность даже в случаях изнасилования или инцеста.

Напомним, в Перу разъединили сиамских близнецов. Малыши появились на свет на сроке 32 недели.

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