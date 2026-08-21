"Ребенок почти обречен": беженка сравнила учебу и поступление в вузы в Германии и Украине

Обучение

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Обучение за рубежом имеет существенные отличия, которые могут удивить украинцев. Немецкая система образования предъявляет жесткие требования к детям еще в начальной школе. Чем обучение в ФРГ отличается от украинского, рассказала украинка.

Об этом в своем блоге «Беженка в Германии» поделилась liudmyla.rusina.

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Обучение в Германии — что стоит знать

По ее словам, в Германии высшее образование доступно не каждому, а будущий образовательный путь ребенка в значительной степени определяется уже в конце начальной школы.

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«Университеты в Германии не для всех. И уже в четвертом классе ребенок здесь почти обречен. Ибо система образования устроена так, что только дети с высокими оценками могут перейти в гимназию. Затем составить абитурию типа нашего ВНО и поступить в ВУЗ. Но это тоже еще не факт», — отметила блогерша.

По ее словам, в 10-11 лет сложно определить реальные способности ребенка. В то же время, плюс в том, что школьники учатся в собственном темпе. Получить высшее образование можно и после обычной школы, но этот путь длиннее и сложнее. В Украине же университеты долгое время оставались намного доступнее.

«В Украине наоборот университеты стали настолько доступными, что я помню период, когда 70% выпускников поступали в них. И есть ли в том смысле, когда большинство потом не может найти работу», — отметила украинка.

Блогер подчеркнула, что в Германии за дипломом университета никто не гоняется. Это связано не с отсутствием желания развиваться или зарабатывать, а с тем, что рынок труда позволяет получить хорошую профессию, практический опыт и нормальный доход непосредственно во время обучения.

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«Плюсов и минусов много в обеих системах, но по-моему, немецкая более практична», — подытожила автор.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, украинцы, которые переедут в Испанию в 2026 году, не получат прежнюю выплату в 400 евро, однако при отсутствии средств и жилья могут воспользоваться государственной системой приемки.

К слову, украинка из Мариуполя Валерия Виноградова, шесть лет живущая в Кракове, откровенно рассказала о финансовых трудностях за рубежом. Из-за пандемии, инфляции и войны покупка собственного жилья в Польше стала для ее семьи недостижимой мечтой.

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