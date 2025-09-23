- Дата публикации
Ребенок пролетел в шасси самолета несколько тысяч километров: что произошло после приземления
Афганский подросток выжил в полете, укрывшись в отсеке шасси самолета.
В воскресенье в аэропорту Кабула произошел чрезвычайный инцидент. 13-летний мальчик, который хотел улететь в Иран, тайно пробрался в самолет авиакомпании KAM Air и скрылся в отсеке для шасси. Вместо Тегерана он ошибочно вылетел в Дели.
Об этом пишет The Indian Express.
Несмотря на очень опасные условия — низкую температуру и недостаток кислорода на высоте более 9 км, подросток чудом выжил. После приземления в Международном аэропорту имени Индиры Ганди его заметили работники, когда он бесцельно блуждал по взлетно-посадочной полосе.
В ходе расследования сотрудники службы безопасности установили, что мальчик, родом из афганского города Кундуз, летел в заднем отсеке шасси. У него был только маленький красный динамик.
После допроса мальчика отправили обратно в Кабул тем же рейсом. Такие путешествия смертельно опасны. По данным Федерального управления гражданской авиации США, с 1947 по 2021 год 132 человека пытались путешествовать в отсеках шасси. Уровень смертности в этих случаях составляет около 77%.
Напомним, необычный инцидент произошел в небе над Средиземным морем. Самолет с пассажирами был вынужден оставаться в воздухе дольше запланированного, поскольку авиадиспетчер в аэропорту заснул посреди смены.
Вечером 19 сентября ряд аэропортов в Европе подвергся масштабному сбою из-за кибератаки на одного из внешних сервис-провайдеров. Системы аэропортов оказались под ограничением доступа, что повлекло за собой значительные очереди, задержки рейсов и отмену полетов.