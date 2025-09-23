Ребенок пролетел в шасси самолета несколько тысяч километров: что произошло после приземления

Самолет / © Bild

В воскресенье в аэропорту Кабула произошел чрезвычайный инцидент. 13-летний мальчик, который хотел улететь в Иран, тайно пробрался в самолет авиакомпании KAM Air и скрылся в отсеке для шасси. Вместо Тегерана он ошибочно вылетел в Дели.

Об этом пишет The Indian Express.

Несмотря на очень опасные условия — низкую температуру и недостаток кислорода на высоте более 9 км, подросток чудом выжил. После приземления в Международном аэропорту имени Индиры Ганди его заметили работники, когда он бесцельно блуждал по взлетно-посадочной полосе.

В ходе расследования сотрудники службы безопасности установили, что мальчик, родом из афганского города Кундуз, летел в заднем отсеке шасси. У него был только маленький красный динамик.

После допроса мальчика отправили обратно в Кабул тем же рейсом. Такие путешествия смертельно опасны. По данным Федерального управления гражданской авиации США, с 1947 по 2021 год 132 человека пытались путешествовать в отсеках шасси. Уровень смертности в этих случаях составляет около 77%.

