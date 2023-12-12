Ребенок рос в кишечнике: женщина случайно узнала о внематочной беременности на 23 недели

Врачи были ошеломлены, когда обнаружили, что женщина, страдающая болями в животе, сама того не зная, находилась на 23 неделе беременности.

Об этом пишет Mirror.

В течение десяти дней у 37-летней женщины с французского острова Реюньон появилась странная боль в животе, а также вздутие живота. В результате, поняв, что ей нужна медицинская помощь, женщина отправилась в больницу, где медицинские эксперты провели сканирование. И они не могли до конца поверить, что обнаружили.

В ее брюшной полости, расположенной между желудком и кишечником, рос "нормально сформированный" плод. Это известно как внематочная беременность, которая почти всегда приводит к потере ребенка. Однако удивительным образом удалось успешно родить ребенка на сроке 29 недель, а через три месяца мать и его новорожденного выписали из больницы.

Внематочная беременность / Фото: mirror.co.uk

Усилия хирургов были ошеломляющими, учитывая, что ребенок быстро развивался в брюшной полости, которая является областью, в которой жизненно важные органы, а плацента была прикреплена к верхней части таза. Внематочная беременность встречается редко, но случается, когда плод начинает расти в маточных трубах, играющих ключевую роль в переносе яйцеклеток из яичников в матку. По мере продвижения беременности они могут разорваться, что, к сожалению, приводит к "убеганию" плода в полость. Вероятность этого очень мала: только один из 30 000 встречается в брюшной полости. Шанс потерять ребенка в этом случае достигает 90%. А выживающие имеют один шанс из пяти иметь врожденные дефекты или повреждения головного мозга.

В этом случае женщина отправилась во Францию, чтобы получить медицинскую помощь. Совершив свое открытие, врачи позаботились о том, чтобы дождаться 29 недели беременности, чтобы дать ребенку максимально возможный шанс на выживание.

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В конце концов это привело к долгим пяти неделям для матери, которая очень боялась потерять ребенка. Хотя врачи могли родить ребенка сразу, выживание на сроке 24 недели составляет лишь 68% по сравнению с гораздо выше 80-90% на сроке 29 недель. Используя свои навыки, врачи сделали разрез на животе женщины, прежде чем поместить ребенка своей пациентки в отделение интенсивной терапии новорожденных, что привело к невероятно успешным родам.

Менее чем через две недели она вернулась к медицинским экспертам, чтобы удалить остатки плаценты. Женщина, у которой раньше случился выкидыш, была очень рада приветствовать своего ребенка на свет, забрав малыша домой, чтобы встретиться с двумя другими детьми, которым не терпелось познакомиться со своим новым членом семьи.

Напомним, беременная, которой запретили аборт в Техасе, уехала в другой штат. Ее ребенок может родиться мертвым.

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