Ребенок умолял о еде по телефону: мать оставила дочь с инвалидностью одну и улетела за границу

Ребенок / © unsplash.com

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В Техасе, что в США, местной жительнице Филиппи Анджели Уокер выдвинули уголовные обвинения за то, что она якобы дважды покидала свою восьмилетнюю дочь с ментальными расстройствами дома. Первый инцидент произошел, когда женщина уехала на несколько дней в Гондурас.

Об этом сообщает Bored Panda.

По данным правоохранителей, событие произошло в ноябре 2025 года. Восьмилетняя девочка, имеющая признанную умственную отсталость, прожила почти два дня. Она выжила благодаря тому, что питалась остатками праздничного торта. Конкретные детали и лицо несовершеннолетней скрыты ради его конфиденциальности.

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Сообщается, что ребенок смог самостоятельно позвонить в офис шерифа округа Форт-Бенд с мобильного телефона, который не имел активного тарифного плана и поддерживал только экстренные звонки. Из-за ограниченных возможностей отслеживания устройства диспетчеры и помощники шерифа не сразу определили местонахождение девочки.

Во время разговора она попросила еду и объяснила операторам, что осталась совсем одна. Следователи отметили, что если бы ребенок не позвонил сам, он мог бы оставаться незамеченным еще несколько дней. После спасения девочки Служба защиты детей Техаса (CPS) ввела обязательный план безопасности. Ребенка передали под опеку другого родственника, а контакты с матерью разрешили только под наблюдением.

Однако, по версии следствия, Филиппи Анджела Уокер нарушила эти условия: она забрала дочь домой без должного присмотра и вторично оставила ее саму, когда ушла на работу. Помощники шерифа обнаружили ребенка наедине, когда пришли вручать женщине первоначальный ордер на арест.

В ноябре прошлого года Уокер арестовали. Ее обвиняют в том, что она дважды оставляла ребенка в опасности. Сейчас женщину выпустили под залог в 10 тысяч долларов, но ей запрещено видеться с дочерью наедине — девочка живет у другого родственника. Суд назначили на 29 июня, тогда Уокер должен сказать, признает ли она свою вину

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Адвокат защиты обвиняемой Закари Мэлони в комментарии изданию The Independent заявил, что в этой ситуации есть другое виновное лицо. По его словам, ухаживать за девочкой во время отъезда матери была няня.

«Ключевым фактом, известным детективам, является то, что в первоначальном деле няня госпожа Уокер покинула ребенка, пока госпожа Уокер находилась за пределами страны. Почему ему не предъявили обвинения? — заявил адвокат.

Напомним, в Одесской области водолазы нашли тела двух девушек 16 и 17 лет, которых разыскивали родственники.

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