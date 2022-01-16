"Ребята, для нас это - реальная угроза": в России заявили о "вторжении" НАТО в Украину

"Ребята, для нас это - реальная угроза": в России заявили о "вторжении" НАТО в Украину

Россия больше не может с этим мириться.

В Кремле считают, что НАТО "постепенно вторгается" в Украину и потому отношения Российской Федерации и Альянса находятся у "красного предела".

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Россия не может больше с этим мириться. "Не можем больше терпеть", – сказал Песков.

"Мы наблюдаем "постепенное вторжение" НАТО на территорию Украины. И это было главной причиной. Путин сказал: "Ребята, для нас это реальная угроза", — заявил Песков.

Он добавил, что такая ситуация, когда Североатлантический альянс имеет в Украине свою инфраструктуру, инструкторов, запасы вооружения и учит ВСУ, якобы представляет реальную угрозу безопасности в Европе.

Напомним, в США назвали новые сроки, когда Россия планирует совершить военное вторжение в Украину ориентировочно в середине января — середине февраля этого года. Перед этим в России задумали совершить масштабную провокацию, чтобы обвинить военных ВСУ и оправдать агрессию.

Известно, что власти США подготовили 18 сценариев действий на случай, если будет совершено новое российское вторжение в Украину. В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, будут применены ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

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