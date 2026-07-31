Ночью был атакован и загорелся склад Wildberries в Волгограде. / © ASTRA

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Ночью на 31 июля Волгоград и Татарстан в РФ оказались под атакой неизвестных дронов. Под атакой оказались стратегические объекты. В частности, склады компании Wildberries

Что известно о ночной атаке на России и последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

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Традиционно, после взрывов и пожаров россияне массово публикуют видео и фото в соцсетях. На кадрах видны яркие вспышки, густой дым и пламя над подвергшимися атакам объектами.

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В Сети также распространяются ролики, на которых жители Волгограда и Татарстана эмоционально реагируют на происходящее, обсуждая взрывы и последствия ударов.

Дата публикации 07:24, 31.07.26 Количество просмотров 15 Взрывы в Волгограде и Татарстане: дроны поразили стратегические объекты

Атака на Волгоград

Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил об атаке, якобы «отражающей силы ПВО» на Волгоградскую область. Он подтвердил прилеты и пожары на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складских помещениях в Дзержинском районе.

В компании Wildberries уже подтвердили атаку на логистический комплекс в Волгограде. В результате удара на объекте вспыхнул пожар. В организации жалуются, что прием товаров и отгрузка заказов временно осуществляются через другие логистические центры компании.

Это логистический комплекс площадью 44 тыс. квадратных метров и является ключевым логистическим узлом для Волгоградской, Астраханской и соседних областей.

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© ASTRA

Ночью был атакован и вспыхнул состав Wildberries в Волгограде. / © ASTRA

Атака на Волгоград. / © ASTRA

Кроме того, по данным OSINT-аналитиков в Волгограде был атакован еще и НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка», который является одним из крупнейших в России. Он производит бензин, дизельное, авиационное топливо и другие нефтепродукты.

Атака на Татарстан

Под прицелом дронов этой ночью был и Татарстан. В Зеленодольске снова «прилетело» по составам Wildberries, который уже атаковали и 23 июля. На попавших в Сеть кадрах видно, как после атаки наблюдается задымление над помещением комплекса. ASTRA пишет, что сегодня утром жители Казани и пригорода сообщали о взрывах.

Атака наТатарстан. / © ASTRA

Атака наТатарстан. / © ASTRA

Атака наТатарстан. / © ASTRA

Очевидцы также поделились кадром сильного горения на одном из местных НПЗ и в Нижнекамске Татарстане. Основные нефтеперерабатывающие предприятия находятся в одной промышленной зоне. В частности, НПЗ АО «ТАНЕКО» и АО «ТАИФ-НК».

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с иронией отреагировал на удары по логистическим центрам Wildberries в России. По словам «Мадяра», уже восьмой логистический центр компании потерпел поражение. Командующий намекнул, что такие атаки будут продолжаться и дальше, образно отметив, что «дикоягодный фиолетовый саван шагает по болотам».

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