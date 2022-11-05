"Ребята поехали на войну, а он домой с**бався": в РФ жестоко избили "мобика", отказавшегося воевать в Украине

Интересно, что избил "мобика" россиянин, не призванный на службу.

В Башкирии мужчина жестоко избил мобилизованного, которого через суд вернули домой, а должны были бросить на войну в Украину.

Об этом идет речь на странице в телеграмм-канале.

Отмечается, что работник металлургического завода после объявления мобилизации сразу был призван на службу, несмотря на гарантированную "броню". Как результат, близкие призывника пошли в суд и им удалось вернуться его домой. Впрочем, об этом узнали в социальных сетях и начали травить мужчину, который "откосил" от войны.

"Недавно житель Белорецка, который сам, кстати, не был мобилизован, напал на Илью. По нашим данным, нападающего зовут Руслан Сафин — ему 36 лет, и его неоднократно привлекали к ответственности по уголовным делам. Сейчас он под следствием, но остается на свободе", — пишет канал.

Мобилизация в России: последние новости

По данным британской разведки, Россия отправляет на фронт мобилизованных почти без подготовки. Военное руководство России не имеет достаточных возможностей для обучения большому количеству призывников.

Аналитики американского Института изучения войны ISW отмечают, что частичная мобилизация в РФ не смогла реализовать планы российского диктатора Владимира Путина. Вероятно, РФ будет продолжать скрытую мобилизацию. Отмечается, что власти и бизнес в России готовятся ко второй волне мобилизации для войны в Украине.

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