"Речь идет о нашем будущем": в Конгрессе заявили, что ВСУ внедряют военные инновации быстрее США

В США должны увеличить инвестиции в национальную безопасность и изменить приоритеты в распределении средств для повышения эффективности.

Украина внедряет военные технологии и инновационные концепции с такой скоростью, с которой даже правительство США не может сравниться

Об этом заявила глава Комиссии по стратегии национальной обороны США Джейн Гарман, пишет Holosameryky.

В США должны увеличить инвестиции в свою национальную безопасность и изменить приоритеты в распределении средств для повышения эффективности, уверена Гарман. Поэтому следует стимулировать изменения.

"Украина и Россия внедряют инновации на поле боя, и это занимает недели, а не годы", — сказала Гарман.

Она напомнила о своем визите в Киев.

"Я была в Киеве на прошлой неделе, до этого была в апреле и убедилась в этом воочию. Если Департамент обороны не сможет двигаться с такой же скоростью и масштабами, он проиграет", — сказала она.

Сразу после открытия. Эстонская оборонная компания решила выйти на украинский рынок

Также она отметила, что США могут поучиться у Украины тому, как быстро внедрять военные инновации.

"Мы не можем продолжить финансировать вещи, которые продемонстрировали, что они не имеют такой ценности как новое программное обеспечение. Просто надо спросить, чему Украина нас может научить. Украина нас может этому научить, в частности, потому что можно построить дрон за 350 долларов. Мой комментарий об этом — в Пентагоне чашку кофе нельзя купить за 350 долларов и речь идет о нашем будущем", — добавила Джейн Гарман.

Напомним, Европарламент принял важную резолюцию по Украине. Там призвали государства-члены ЕС снять ограничения на удары Украины по РФ, ускорить поставки оружия и оказывать давление на Венгрию.

Читайте также: