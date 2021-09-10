"Речь не о свободе": Байден вводит жесткие требования по COVID-вакцинам для 100 млн американцев

"Речь не о свободе": Байден вводит жесткие требования по COVID-вакцинам для 100 млн американцев

"Речь не о свободе или личном выборе, а о защите себя и окружающих", — прокомментировал радикальные меры Байден.

Президент США Джо Байден объявил о новых радикальных федеральных мерах по борьбе с COVID-19, в частности о принудительной вакцинации или еженедельном тестировании сотрудников крупных компаний.

Об этом сообщает ВВС.

Во время выступления в Белом доме в четверг, 9 сентября, Байден поручил Министерству труда США дать указание всем частным предприятиям со 100 или более работников вакцинировать свой персонал, или заставить его еженедельно предоставлять доказательства негативного теста на коронавирус. Речь идет о примерно 80 млн рабочих.

"Речь не о свободе или личном выборе, а о защите себя и окружающих", — высказался президент, добавив, что новые требования также коснутся около 17 млн медицинских работников в учреждениях, получающих федеральные льготы.

В ближайшие недели Управление по безопасности и гигиены труда представит требования, по которым крупные предприятия должны будут оплачивать работникам время для вакцинации. В то же время предприятия, которые не будут придерживаться новых правил, могут столкнуться с тысячами долларов штрафов за нарушения.

Кроме того, американский лидер одобрил мандат на вакцинацию 2,5 миллиона федеральных служащих. Должностных лиц, которые будут отказываться от прививки, могут уволить.

В общем новые требования предусматривают вакцинацию около двух третей всех рабочих в США. Как пишет The Associated Press, речь идет о 100 миллионах американцев.

"Путь впереди, даже с вариантом "Дельта", не так плох, как прошлой зимой, — сказал Байден и добавил: — Что невероятно разочаровывает, так это то, что явное меньшинство американцев не дает нам повернуть за угол".

Как сообщалось, США призывают делать третью COVID-прививку через восемь месяцев после вакцинации. Страна также выступает против призыва ВОЗ к временному мораторию на ревакцинацию, необходимому для обеспечения вакцинами бедных государств.

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