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Речь президента США Джо Байдена о состоянии государства: прямая трансляция

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Речь президента США Джо Байдена о состоянии государства: прямая трансляция

Associated Press

Американский лидер будет говорить, в частности, об агрессии РФ против Украины.

Американский президент Джо Байден выступает перед Конгрессом США с первой своей речью "О положении государства" (State of the Union).

Трансляция выступления президента США  проходит в прямом эфире Телемарафон UA вместе на "1+1".

"Я буду обсуждать прогресс, который мы вместе достигли за последний год, и мое видение построить лучшую Америку", — написал по этому поводу Байден в своем микроблоге в Twitter, призвав приобщиться к просмотру трансляции.

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