Речь президента США Джо Байдена о состоянии государства: прямая трансляция

Американский лидер будет говорить, в частности, об агрессии РФ против Украины.
Американский президент Джо Байден выступает перед Конгрессом США с первой своей речью "О положении государства" (State of the Union).
Трансляция выступления президента США проходит в прямом эфире Телемарафон UA вместе на "1+1".
"Я буду обсуждать прогресс, который мы вместе достигли за последний год, и мое видение построить лучшую Америку", — написал по этому поводу Байден в своем микроблоге в Twitter, призвав приобщиться к просмотру трансляции.