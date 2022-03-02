Речь президента США Джо Байдена о состоянии государства: прямая трансляция

Американский лидер будет говорить, в частности, об агрессии РФ против Украины.

Американский президент Джо Байден выступает перед Конгрессом США с первой своей речью "О положении государства" (State of the Union).

Трансляция выступления президента США проходит в прямом эфире Телемарафон UA вместе на "1+1".