Редактора немецкого журнала уволили из-за фейкового "интервью" Михаэля Шумахера

Редактора немецкого журнала, опубликовавшего "интервью" с Михаэлем Шумахером, сгенерированное искусственным интеллектом, уволили. Издатель журнала принес извинения семье гонщика.

Об этом информирует BBC.

Как известно, семикратного чемпиона мира по "Формуле-1" не видели на публике с декабря 2013-го года, когда он получил черепно-мозговую травму на лыжном курорте.

Напомним, семья Михаэля Шумахера планирует судебный иск против немецкого еженедельника Die Aktuelle, опубликовавшего фейковое "интервью" со знаменитым пилотом. Немецкий журнал решил воспользоваться программой искусственного интеллекта и сгенерировал "ответы" на "вопросы" Шумахера. Затем "интервью" опубликовали, из-за чего читатели были введены в заблуждение.

Что известно о состоянии здоровья Шумахера

В декабре 2013 года Михаэл Шумахер получил травму головы во время катания на лыжах во французских Альпах. Гонщику тогда понадобилось несколько срочных операций, после чего он провел шесть месяцев в коме.

Осенью 2019-го Михаэля отправили в кардиологическое отделение больницы Парижа, где планировалась операция по пересадке стволовых клеток в сердечную ткань. В ноябре того же года жену гонщика обвинили в сокрытии правды о состоянии Михаэля. Она ответила, что муж в надежных руках, а конфиденциальность о здоровье Микаэля – его ожелание.

Через год швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер выразил мнение о том, что состояние Шумахера не улучшиться.

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