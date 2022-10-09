Редкий розовый бриллиант ушел с молотка за рекордные 58 млн долларов

На аукционе Sotheby's за рекордную сумму был продан редкий розовый бриллиант.

На аукционе Sotheby's в Гонконге за 57,7 млн долларов продали редчайший розовый бриллиант Williamson Pink Star. Название камня отсылает к другому украшению, подаренному покойной королеве Великобритании Елизавете II на свадьбу — это, пожалуй, и помогло повысить первоначальную стоимость лота вдвое.

Об этом пишет издание Guardian.

Камень установил мировой рекорд по самой высокой цене за карат для бриллианта, проданного на аукционе, говорится в публикации. Лот был продан неизвестному покупателю на аукционе Sotheby's в Гонконге.

Украшение в виде цветочной броши, созданной Фредериком Мью из Cartier в 1953 году, было фаворитом покойной королевы – она носила брошь много раз во время своего правления.

"Это молниеносный результат, учитывая привлекательную связь с королевой Елизаветой, рост цен на розовые бриллианты из-за их редкости и фона нестабильной мировой экономики", — заявил управляющий директор лондонского ювелирного магазина 77 Diamonds Тобиас Корминд.

Напомним, что самый дорогой бриллиант в мире продали за 63 млн дол.

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