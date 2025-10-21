Редкий торнадо забрал жизнь мужчины: подробности

© theguardian.com

В понедельник город Эрмон, расположенный всего в 20 км от Парижа, оказался в эпицентре внезапного смерча. Стихия нанесла ущерб примерно 10 районам.

Об этом пишет The Guardian.

По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, это был шторм внезапной и редкой интенсивности.

Торнадо срывал крыши со зданий и валил деревья, но самые трагические события произошли на строительной площадке.

В социальных сетях мгновенно распространились шокирующие фото. На кадрах видно, как три огромных строительных крана падают под натиском бешеного ветра.

По данным властей, один кран упал на клинику, к счастью, не нанеся никому вреда. Другой свалился прямо на жилой дом.

Последствия торнадо / © theguardian.com

Как сообщил региональный прокурор Гирек Ле Бра, на стройплощадке погиб 23-летний рабочий. Еще 10 человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии.

На месте происшествия работали десятки пожарных, полицейских и медицинских работников. Министр Нуньес выразил соболезнования семье и близким погибшего, а также поддержку всем пострадавшим жителям и спасателям.

