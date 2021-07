Редкое заболевание окрасило язык мальчика в ярко-желтый цвет

Медики установили, что ребенок заражен вирусом.

Язык мальчика из канадского города Торонто, провинция Онтарио, стал ярко-желтым из- за редкого аутоиммунного заболевания.

Об этом сообщает издание The New England Journal of Medicine (Медицинский журнал Новой Англии).

12-летний мальчик попал в больницу с жалобами на боль в горле, мочу темного цвета, боль в животе и бледность кожи. Все эти симптомы продолжались несколько дней.

В то же время медиков озадачил ярко-желтый цвет языка ребенка.

Медики провели анализы и обнаружили, что канадец страдает анемией и заражен вирусом Эпштейн-Барра. Как правило, этот вирус поражает детей и приводит к аутоиммунным заболеваниям.

Ребенку провели переливание крови и применили пероральные стероиды в течение семи недель, чтобы снизить активность иммунной системы. После этого мальчик выздоровел, цвет его языка постепенно вернулся к норме.

