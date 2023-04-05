Редкую картину Брейгеля, которую считали подделкой, обнаружили в частном доме: подробности истории

400-летняя картина продана за 680 000 фунтов стерлингов после того, как владельцы считали, что скрытый шедевр является подделкой. Скрытый шедевр был создан Питером Брейгелем-младшим более 400 лет назад.

Эксперт по искусству был в шоке, когда он обнаружил покрытую пылью картину стоимостью 680 тысяч фунтов стерлингов в доме своего нового клиента. Без подозрений о такой драгоценности, владельцы пригласили Мало де Люсака оценить стоимость некоторых картин и артефактов, которые имели в своем доме на севере Франции. Хотя семья говорила ему "не обращать на это внимание", картина, скрытая за дверью, мгновенно привлекла внимание аукционера.

Семья иронически называла картину "Брейгелем", считая, что это подлог. Но оказалось, что это настоящая работа Питера Брейгеля – фламандского художника XVII века, написавшего шедевр более 400 лет назад.

Картина называется "L'Avocat du village" или "Сельский адвокат". Она продана за почти 680 тысяч фунтов стерлингов на аукционе в Париже на прошлой неделе.

Мало де Люсак описал картину как одно из самых увлекательных открытий в своей карьере.

Он сказал: "Я был очень, очень удивлен".

Он стал осматривать дом с владельцем, после того как выпил с ним кофе и наладил с ним контакт, тогда он нашел некоторые интересные, но относительно неважные картины.

Затем клиент показал на некоторые картины в комнате с телевизором, которые, по их мнению, были наиболее интересными, но Мало заметил пыль загрязненной картины и обнаружил, что это настоящая работа Брейгеля.

Мало смог определить подлинность картины по штрихам кисти, цвету и материалу полотна.

Ранее стало известно, что специалисты Национальной галереи Шотландии обнаружили на обороте картины Винсента Ван Гога "Председатель крестьянки" ранее неизвестный автопортрет художника.

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