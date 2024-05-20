Редкую монету купили за более чем миллион евро: как она выглядит и в чем ее ценность (фото)

В Нидерландах была продана на аукционе редкая монета 1891 года с портретом молодой королевы Вильгельмины за беспрецедентную сумму в миллион евро.

Об этом сообщает RTL Nieuws.

Серебряная монета номиналом 25 центов, или квартье, весящая всего 3,5 грамма, является одной из двух когда-либо отчеканенных монет. Другая находится в коллекции Национального банка Нидерландов.

"Это святой Грааль для коллекционеров", — сказал Яко Шеперс, директор Heritage Auctions Europe, организовавший аукцион.

Продажа побила предыдущий рекорд цены монеты, принадлежавшего двойному золотому дукату 1867 года, проданному за 200 000 евро.

"Если коллекционер хочет завершить серию Вильгельмины, ему нужна именно эта монета. Но проблема в том, что на рынке есть только один экземпляр", – говорит Шеперс.

Редкая монета 1891 года / Фото: Heritage Auctions Europe

За 133 года монета переходила с рук в руки всего четыре раза. В последний раз она была выставлена на аукцион в 2001 году, когда она была продана за 81 000 гульденов или около 37 000 евро.

Среди бывших владельцев – американский коллекционер Верджил Бренд и коллекционер редких монет и марок Филипп Феррари де Ренотьер. Неизвестно, кому принадлежит монета сейчас.

"Может пройти еще 50 лет, прежде чем это произойдет снова, если вообще произойдет", — сказал Шеперс.

Только за две минуты упорных торгов стартовая цена в 300 000 евро выросла до 850 000 евро, что вместе с расходами на проведение аукциона принесло общую сумму в 1 045 502 евро.

"За все более 100 аукционов, на которых я председательствовал, я никогда так не нервничал. Мои руки дрожали", — добавил Яко.

Напомним, известный портрет Черчилля будет продан на аукционе. С работой связана интересная история.

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