Референдум Лукашенко: беларусские оппозиционеры расскзали, что задумал диктатор

Оппозиионеры считают, что с помощью референдума Лукашенко получит пожизненный иммунитет от судебного преследования, а также укрепит свою власть

Демократические силы Беларуси составили совместное обращение в связи с объявленным Александром Лукашенко референдумом. Это обращение адресовано ЕС, США, Великобритании и в ОБСЕ.

Его подписали Офис Тихановской, Координационный Совет, Народное Антикризисное Управление.

Беларусские оппозиционеры призывают западные страны и международные организации официально заявить о непризнании за Лукашенко права на проведение референдума. "Это лишит референдум какой-либо политической и юридической значимости, перечеркнёт планы режима на восстановление утраченной легитимности", — сказано в сообщении.

Оппозиионеры считают, что с помощью референдума Лукашенко получит пожизненный иммунитет от судебного преследования, а также укрепит свою власть через создание нового органа с практически неограниченными полномочиями – Всебелорусского народного собрания.

"Среди предлагаемых поправок демонстративный отказ от стремления Беларуси к нейтралитету и безъядерному статусу — позициям, которые пользуются широкой поддержкой беларусов", — пишут в обращении

Белорусские оппозиционеры призывают Запад объявить о дальнейших санкциях против режима Лукашенко, если продолжатся репрессии против противников этого референдума.

Также они говорят о необходимости освобождения политзаключённых и проведения новых досрочных президентских выборов под международным наблюдением.

Напомним, что Александр Лукашенко назначил дату проведение референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию Беларуси.

Ранее он заявлял о вероятности проведения досрочных президентских выборов. Однако это может произойти только после изменений в белорусскую конституцию.

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