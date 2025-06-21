Оппозиция Венгрии обвиняет правительство Орбана в фальсификации результатов референдума по вступлению Украины в Евросоюз / © pixabay.com

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Общенациональный "референдум" Voks 2025, инициированный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по вступлению Украины в Европейский Союз, испытал полный провал. Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр утверждает, что официальные результаты опроса, заявляемые властями, существенно завышены и могут быть сфальсифицированы.

Об этом он заявил в сообщении в социальной сети Facebook.

Несостоятельность "народных консультаций" и сомнения оппозиции

В пятницу, 20 июня, в Венгрии официально завершился опрос Voks 2025, в ходе которого гражданам предлагали высказаться о возможном членстве Украины в ЕС. Однако, по словам Петера Мадяра, фактическое количество участников значительно отличается от заявленной властями. Власти Венгрии утверждали , что в опросе приняли участие 2 миллиона граждан, однако оппозиция ставит эти цифры под сомнение.

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Петер Мадяр привел данные, свидетельствующие о том, что реальное участие было значительно ниже. Согласно информации, полученной с разных уровней почтовой службы, только 3-7% разосланных гражданам "бюллетеней" были возвращены из регионов страны. Это означает, что в бумажном голосовании приняли участие более 500 тысяч человек, а количество онлайн-ответов было еще меньше, что подтвердил даже чиновник Гергей Гуляш.

"Тотальный провал" кампании Орбана

Мадяр также заявил, что правительственная пропагандистская акция Voks 2025 потерпела полное фиаско.

"Тотальный провал правительственной пропагандистской акции Voks 2025… Несмотря на пропагандистскую ложь, общее количество "избирателей" может составить максимум 600 тысяч. И это самое низкое число за всю "славную" историю Национальных консультаций. И этого "удалось" достичь всего за несколько месяцев, при условии тотальной мобилизации и условий тотальной мобилизации и условий мобилизации. подчеркнул Мадяр, отметив, что эти средства пошли на провокационную рекламу и плакаты.

Он также добавил, что "коррумпированную власть не интересуют настоящие проблемы людей, и они не решаются смотреть людям в глаза, поэтому только переписываются с ними". Он противопоставил это собственной кампании "Голос нации", во время которой его партия лично общалась с гражданами по всей Венгрии, обсуждая не только Украину, но и "настоящие венгерские судьбоносные вопросы".

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Напомним, компания Voks 2025 является частью последовательной политики правительства Орбана, направленной на блокирование или замедление евроинтеграции Украины, часто с использованием противоречивых методов. В ее пределах в Венгрии разместили агитационные плакаты с фото Зеленского .

В начале июня Виктор Орбан размышлял, что расширение Европейского Союза является благородной идеей, однако Украина якобы "высосет из содружества каждый евро" , предназначавшийся для укрепления европейских семей, фермеров и промышленности.

Ранее, в мае Виктор Орбан заявлял, что если Украину примут в Евросоюз, то автоматически ЕС станет участником войны .