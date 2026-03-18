Реформы, война и независимость: Что рассказали авторы отчета Armada о будущем украинской адвокатуры

Западные специалисты критиковали попытки украинского правительства использовать евроинтеграционную «Дорожную карту по верховенству права» для фактического подчинения независимого адвокатского самоуправления. Кроме того, международные эксперты отметили деструктивную роль так называемых «теневых отчетов» (shadow reports) — документов, продуцируемых отечественными грантовыми организациями без надлежащей методологии и извращающих реальное положение вещей.

Чтобы разобраться в мотивах аудиторов и их видении ситуации, мы пообщались с авторами документа: директором Armada Network Дэйлом Армстронгом, экс-конгрессменом США Греггом Гарпером и бывшим главой Международного республиканского института (МРИ) в Украине Крисом Холзеном.

Дейл Армстронг: «Организация, пережившая 11 лет войны, заслуживает уважения»

Армстронг, Armada Network занимается украинскими проблемами еще с 2014 года — от Революции Достоинства до сегодняшних вызовов, помогая переселенцам и анализируя институциональные изменения. Вы видели трансформацию государства изнутри. Почему вы решили сфокусировать свое внимание на отчете о состоянии украинской адвокатуры?

Дейл Армстронг: Любая организация, пережившая одиннадцать лет войны, заслуживает уважения и признания. Многие в таких сверхсложных обстоятельствах могли бы просто прекратить существование или распуститься, но украинская адвокатура доказала свою состоятельность. Мы анализировали эмпирические данные за период с августа прошлого года, и согласно общественному мнению и нашим исследованиям, НААУ стала даже сильнее и крепче, чем раньше. Поэтому было критически важно показать реальное положение дел, опираясь на факты, а не на субъективные оценки.

В Брюсселе и Киеве много дискуссий идет вокруг терминов «подотчетность» и «прозрачность». Что вы вкладываете в эти понятия в контексте независимой юридической профессии?

Дейл Армстронг: Это суть вопроса. Критерии прозрачности часто не представлены таким образом, чтобы можно было четко сказать: Украина достигла цели. На мой взгляд, НААУ даже превысило ожидания относительно прозрачности своей деятельности. Важно понимать: по Конституции это самоуправляющаяся организация, и она должна быть прозрачной прежде всего перед своими членами. И, если честно, только перед своими членами. Эффективны ли дисциплинарные практики? Продолжается ли просветительская деятельность? Есть ли доступ к повышению квалификации? Именно по этим принципам, а не просто по навязанным извне процедурам, следует оценивать успех. Об этом идет речь в нашем отчете.

Грегг Гарпер: «Не надо разрушать работающую систему»

Гарпер, украинские чиновники часто используют евроинтеграционную «Дорожную карту» как инструмент для радикального переформатирования адвокатуры. Каким вы видите наиболее эффективный путь для украинских институтов в Европейский Союз?

Грегг Гарпер: Все цели в документе четко определены: это повышение уровня подотчетности и прозрачности. Но есть принципиально важный момент — не нужно разрушать всю систему, которая уже работает и осуществляет операционную деятельность. Нужно продолжать движение, понимая, что лучше для НААУ и для Украины в контексте интеграции в ЕС. Дорожная карта определяет ориентиры, но не требует ломать независимость института через колено.

Как на функционирование этих независимых органов влияет тот факт, что в стране идет война и действует военное положение?

Грегг Гарпер: Функционировать в такой стрессовой среде очень трудно. Я просто снимаю шляпу перед теми, кто имеет мужество это делать в Украине. Посмотрите на масштаб трагедии: отдано столько жизней! Впрочем, несмотря на ужасные обстоятельства, а также постоянные попытки внутреннего и внешнего вмешательства, ассоциация адвокатов продолжает защищать свое конституционное право на независимость. Это критически важный фундамент для любой демократии.

Крис Холзен: «Демократия – это когда после войны становится сложнее»

Господин Холзен, как человек с большим опытом работы в Украине (в частности, во главе МРИ), вы видели многие этапы политической трансформации страны. Каких системных изменений в правовой и политической сфере следует ожидать после войны?

Крис Холзен: Это сложный вопрос. Простой ответ состоит в том, что все строится на Конституции и законах, принимаемых парламентом, избранным народом. Это неизменный политический процесс. Ваши законы неидеальны, как и в моей стране. Соединенные Штаты прошли путь в 250 лет, и это постоянная, ежедневная работа юристов и политиков над изменениями в законодательстве. После войны этот процесс просто продолжится.

То есть, вы считаете, что после победы проводить правовые реформы станет проще?

Крис Холзен: Напротив, может быть гораздо сложнее. Сейчас электорат и общество объединены из-за войны, есть национальный консенсус, поэтому некоторые законы принимать легче. После войны люди обязательно вернутся к старым дебатам, снова появятся различные политические и общественные группы интересов, которые будут драться за свое видение. Потому политический процесс усложнится. Но это совсем нормально. Это и называется демократией.

Светлана Манько, эксклюзивно для ТСН