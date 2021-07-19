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Регистрация ДНК собак: в Израиле решили, как выявить не убирающих за собаками хозяев

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Регистрация ДНК собак: в Израиле решили, как выявить не убирающих за собаками хозяев

pixabay.com

В Тель-Авиве нашли способ, как выявить и наказать нарушителей, не убирающих за собаками фекалии.

В израильском Тель-Авиве местных жителей хотят обязать регистрировать ДНК собак. Таким образом власти хотят выявить хозяев, которые не убирают фекалии за своими питомцами на улицах.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В Израиле все владельцы собак должны получить разрешение на содержания животного. Теперь во время его оформления нужно сдать в базу данных образец ДНК своего питомца.

Оставленный на улице собачий кал будут проверять муниципальные контролеры. Владелец животного, который не убрал за своим питомцем, должен заплатить штраф и покрыть стоимость ДНК-теста — 730 шекелей (222 доллара) и еще 250 шекелей (76 долларов).

По словам местных властей, ежемесячно в Тель-Авиве скапливается около 500 килограмм собачьих фекалий.

Напомним, что в Киеве во время ливня мужчина спас травмированную собаку.

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