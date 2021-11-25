Река раскаленной лавы вулкана добралась до океана: на Ла-Пальме в воздух поднялся токсичный газ

Людей предупреждают об ухудшении качества воздуха.

Токсическая угроза возникла на испанском острове Ла-Пальма, где извергается вулкан.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 25 ноября.

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На острове из-за извержения вулкана уже третья река раскаленной лавы добралась до Атлантического океана. Три тысячи жителей ближайших поселков уже предупреждены об ухудшении качества воздуха. Ведь при контакте скамьи с водой выделяются токсичные газы. Людям посоветовали не выходить лишний раз на улицу.

Вулкан на острове Ла-Пальма не успокаивается уже два месяца. За это время эвакуировали семь тысяч человек. Уничтожены более 2,5 тысяч домов. Из-за вулканического пепла местный аэропорт работает с перебоями. Впрочем, это не останавливает туристов, которые хотят увидеть естественный феномен своими глазами.

Напомним, вулкан проснулся на испанском острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы оранжевому. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей. В общей сложности реки раскаленной лавы выжгли почти 800 гектаров земли — в основном это фермерские угодья. Особенно пострадали банановые и авокадовые плантации. Ранее подобное происходило в 1971 году.

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