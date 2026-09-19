Река с сотнями крокодилов будет принимать соревнования Олимпиады: детали

Реку с крокодилами выбрали для соревнований по гребле на Олимпиаде-2032 / © pexels.com

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Река Фицрой в Рокгемптоне, Австралия, была утверждена в качестве места проведения соревнований по гребле и каноэ в рамках Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене.

Об этом сообщило издание Unillad.

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Специалисты осмотрели участок реки, где планируется обустроить соревновательную трассу. В частности, они изучали особенности течения и колебания уровня воды, а также работу плотины Фицрой. Кроме того, при оценке учитывались погодные, ветровые и экологические условия, которые могут наблюдаться во время проведения Игр.

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Для более тщательной проверки специалисты также провели испытания непосредственно на воде и прибегли к моделированию. Это позволило проанализировать, какими могут быть течение, волны и ветер в различных условиях.

По итогам оценки Всемирная федерация гребли и соответствующая международная федерация каноэ одобрили использование реки Фитцрой в качестве площадки для олимпийских и паралимпийских соревнований.

Однако BBC Sport обратила внимание на другое обстоятельство: в обнародованных результатах технической оценки не упоминалось о примерно 500 морских крокодилах, которые, по информации издания, обитают в этой реке.

Морские крокодилы представляют опасность для человека. По данным Croc Attack, взрослые особи этого вида, как и нильские крокодилы, способны нападать на людей, и такие случаи могут заканчиваться смертельным исходом.

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По данным организации, в последние годы в результате нападений морских крокодилов в среднем гибнут 120–130 человек в год. В то же время реальное число жертв может быть больше, поскольку полные данные, в частности по Новой Гвинее, отсутствуют.

В Croc Attack предполагают, что, по сути, морские крокодилы могут быть причастны примерно к 150–200 смертельным случаям ежегодно. Большинство таких случаев, согласно приведённым оценкам, приходится на Индонезию.

Председатель GIICA Стивен Конри сообщил, что управление продолжает сотрудничать с Brisbane 2032 и международными спортивными федерациями. Стороны прорабатывают требования к будущим спортивным объектам, их проектирование, возможные способы снижения рисков, а также предварительные результаты проведенных оценок.

По словам Конри, будущие объекты должны приносить пользу региону и после завершения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. Ожидается, что инфраструктура на реке Фитцрой будет иметь долгосрочное экономическое и социальное значение для Рокгемптона и Центрального Квинсленда.

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Организаторы также рассчитывают, что проведение олимпийских соревнований в Рокгемптоне будет способствовать развитию спорта на местном уровне, поддержит региональную экономику и позволит общинам Квинсленда извлечь выгоду из проведения Игр.

Олимпийский чемпион выразил обеспокоенность

Трехкратный олимпийский чемпион по гребле Дрю Джинн скептически оценил выбор реки Фитцрой для проведения соревнований на Олимпиаде-2032. В комментарии BBC Radio он заявил, что у него есть вопросы не только по поводу крокодилов, но и по поводу самих условий будущих соревнований.

Среди факторов, вызывающих у него беспокойство, Джинн назвал риск подтоплений, равенство условий на разных трассах и удаленность Рокгемптона от Брисбена. По его мнению, это может повлиять на впечатления от Игр как у спортсменов, так и у зрителей.

Говоря о крокодилах, бывший гребец отметил, что не боится австралийских животных, хотя лично никогда не оказывался рядом с таким хищником.

«Я уверен, что я греб бы быстрее, я уверен, что все спортсмены гребли бы быстрее», — сказал Джинн.

В то же время он дал понять, что не считает крокодилов главной проблемой будущей площадки. По его словам, этот вопрос поднимался ещё на раннем этапе обсуждения.

«Такие вещи, как перемещение крокодилов из реки, вызывают у вас следующий вопрос: „Неужели международное гребное сообщество хочет подвергать спортсменов опасности из-за таких вещей?“, — отметил спортсмен.

Что известно о морских крокодилах

Морской, или гребенчатый, крокодил (Crocodylus porosus) обитает как в соленых и солоноватых водоемах, так и в пресных реках. Его ареал простирается от восточного побережья Индии через Юго-Восточную Азию до севера Австралии и Микронезии.

Это самая крупная современная рептилия в мире. Самцы могут достигать в длину примерно 6 метров и весить 1000–1500 килограммов. Самки значительно меньше — их длина обычно не превышает около 3 метров.

Морской крокодил — хищник, который в основном охотится из засады. В число его добычи могут входить рыбы, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Известны также случаи охоты на других крупных хищников, в частности на акул.

Этот вид считается опасным для человека. В то же время с 1996 года он имеет в Красном списке МСОП статус вида, вызывающего наименьшую озабоченность.

В прошлом на морских крокодилов активно охотились из-за их кожи. В настоящее время среди угроз для вида называют браконьерство и утрату естественной среды обитания.

Напомним, ранее мы сообщали, что во время показательного кормления в парке дикой природы в Папуа-Новой Гвинее крокодил напал на сотрудника. Мужчина получил тяжкие травмы и впоследствии скончался в больнице.

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