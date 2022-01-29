Реклама с креативом: в РФ полуобнаженные девушки позировали в гробах - видео

Реклама с креативом: в РФ полуобнаженные девушки позировали в гробах - видео

Какая компания заказала такую "креативную" рекламу – неизвестно.

В России девушки, на которых было только нижнее белье, снялись в необычной фотосессии для рекламы ритуальных услуг.

Видео показали в Telegram-канале "MDK".

"Реклама ритуальных услуг вышла на новый уровень", – коротко подписал автор видеозаписи.

На размещенном видео видно, как несколько полуобнаженных девушек позируют возле, а то и внутри гробов. Девушки, одетые только в нижнее белье, ложились в гробы или соблазнительно опирались на них. Какая компания заказала такую "креативную" рекламу – неизвестно.

Реклама ритуальных услуг вышла на новый уровень

pic.twitter.com/U9s8NkBITq — #MDK (@mudakoff) January 29, 2022

Напомним, в Мексике кандидат в депутаты с креативом подошел к предвыборной кампании. На встречу с избирателями Карлос Майорга приехал в гробу . По замыслу это были похороны города Хуареса. Специальные плакальщики пытались передать под музыку атмосферу скорби.