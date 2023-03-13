Рекорд со времен Второй мировой: Белый дом направил Конгрессу проект оборонного бюджета США на 2024 год

Белый дом направил Конгрессу проект оборонного бюджета-2024, предусматривающий рекордные со времен Второй мировой расходы в размере 886 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

"Наибольший запрос президента Джо Байдена на оборонный бюджет США в мирное время в размере 886 млрд долларов включает повышение зарплаты войскам на 5,2% и самые большие за всю историю ассигнования на исследования и разработки, поскольку война России против Украины стимулирует спрос на увеличение расходов на боеприпасы ", – говорится в сообщении.

Куда направят средства

Проект предусматривает:

842 млрд долларов на нужды Пентагона;

44 млрд долларов на программы, связанные с обороной, Федеральному бюро расследований, министерству энергетики и другим ведомствам.

Общая сумма расходов на оборону на 2024 год, которую Белый дом просит одобрить Конгресс, на 28 миллиардов долларов превышает 858 миллиардов долларов в прошлом году.

Впервые оборонный бюджет предусматривает закупку ракет и других боеприпасов по многолетним контрактам, обычно заключаемым для самолетов и кораблей. Вероятно, это связано с подготовкой к потенциальному военному конфликту с КНР.

Речь идет и об ускорении процесса закупки Пентагоном истребителей пятого поколения F-35, которые будут основой воздушного могущества США в ближайшем будущем, предусматривает модернизацию ядерной "триады" США, судостроение и развитие космического потенциала.

Также проект США "может похвастаться исторически большим бюджетом на исследования для Пентагона – 145 миллиардов долларов, предназначенных для разработки новых видов оружия, как гиперзвуковые ракеты, которые запускаются в верхние слои атмосферы и могут обходить даже самые современные радарные системы".

Изменится ли помощь Украине

В проекте бюджета на 2024 финансовый год помощь Украине в войне против России осталась такой же, как и в предыдущем году – 300 миллионов долларов.

Как пояснили в ведомстве, в Украине изменяются потребности в поле боя. При необходимости дополнительного финансирования может быть подготовлен еще один дополнительный запрос.

Напомним, западные СМИ сообщили, что Украина получила первую систему противоракетной обороны Patriot, обещанную США и Германией. В то же время, пока ПРО не ввели в эксплуатацию.

Позже спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг эту информацию.

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