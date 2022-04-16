Рекорд высоты: турецкий беспилотник с украинским двигателем совершил полет на высоте более 10 км

Рекорд высоты: турецкий беспилотник с украинским двигателем совершил полет на высоте более 10 км

Боевой беспилотный летательный аппарат AKINCI B совершил тестовый полет на высоте 10,7 км.

Турецкий боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) AKINCI B с украинским двигателем показал свой новый рекорд высоты, совершив тестовый полет на высоте 10,7 км.

БПЛА прошел испытательный полет на выносливость.

Об этом сообщил директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар в Twitter, пишет УНИАН.

Турецкая компания Baykar Makina в конце презентовала новый БПЛА с украинским двигателем.

"MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строится)", – говорится в сообщении.

Напомним, в Турции представили Bayraktar с украинским двигателем. Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, провела презентацию прототипа нового боевого БПЛА.

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