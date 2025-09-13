- Дата публикации
Рекордная детализация: спутник снял китайскую засекреченную авиабазу
Подобный случайный захват другого спутника чрезвычайно редок, ведь объекты двигаются со скоростью около 1400 метров в секунду.
Спутник SpaceX Starlink случайно снял засекреченную китайскую авиабазу.
Об этом сообщает Space.com.
Известно, что спутник прошел по кадру именно во время сбора данных.
«Наша система обработки изображений объединяла черно-белые данные высокого разрешения с цветными, пока Starlink пронесся мимо с орбитальной скоростью. Физика превратила технический вызов в случайное искусство», — объяснил специалист по датчикам Хейк.
Подобный случайный захват другого спутника чрезвычайно редок, ведь объекты двигаются со скоростью около 1400 метров в секунду. Это также демонстрирует вызовы для орбитальной визуализации в переполненной космической среде: тысячи спутников теперь обращаются вокруг Земли, что создает новые операционные и стратегические сложности.
В последние годы рынок съемки объектов на околоземной орбите с помощью специализированных спутников переживает бурный рост. Эта услуга активно используется для оценки состояния космических аппаратов и отслеживания космического мусора. Также она представляет значительный интерес для военных и разведывательных ведомств.
Напомним, спутниковая группировка SpaceX используется для обеспечения интернет-связи, но в то же время имеет значительный военный потенциал, что, по словам китайских ученых, может представлять угрозу космической безопасности Китая.
The Economist писал о том, какой будет война в космосе между сверхдержавами.