Рекордная детализация: спутник снял китайскую засекреченную авиабазу

Спутник SpaceX Starlink случайно снял засекреченную китайскую авиабазу.

Об этом сообщает Space.com.

Известно, что спутник прошел по кадру именно во время сбора данных.

«Наша система обработки изображений объединяла черно-белые данные высокого разрешения с цветными, пока Starlink пронесся мимо с орбитальной скоростью. Физика превратила технический вызов в случайное искусство», — объяснил специалист по датчикам Хейк.

Подобный случайный захват другого спутника чрезвычайно редок, ведь объекты двигаются со скоростью около 1400 метров в секунду. Это также демонстрирует вызовы для орбитальной визуализации в переполненной космической среде: тысячи спутников теперь обращаются вокруг Земли, что создает новые операционные и стратегические сложности.

В последние годы рынок съемки объектов на околоземной орбите с помощью специализированных спутников переживает бурный рост. Эта услуга активно используется для оценки состояния космических аппаратов и отслеживания космического мусора. Также она представляет значительный интерес для военных и разведывательных ведомств.

Напомним, спутниковая группировка SpaceX используется для обеспечения интернет-связи, но в то же время имеет значительный военный потенциал, что, по словам китайских ученых, может представлять угрозу космической безопасности Китая.

