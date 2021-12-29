Рекордная метель в Калифорнии: в штате выпало больше всего за полвека снега

Свалило деревья и засыпало дороги.
В американском штате Калифорния выпало самое большое за полвека количество снега.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 29 декабря.
Намело почти полметра сугробы. В последний раз почти столько же снега в Калифорнии выпадало в 1970 году. Больше всего пострадал район озера Тахо. Там сообщают о закрытых автомагистралях и сваленных деревьях.
Жителям штата пришлось изрядно поработать, чтобы навести порядок во дворах. Впрочем, некоторые непогоды обрадовались. Часть калифорнийцев воспользовалась шансом прокатиться на лыжах и санках.
Как сообщалось, в Канаде очень холодно. В провинции Саскачеван сейчас –51. Ожидается, что из-за области высокого атмосферного давления, образовавшейся над регионом, морозы продлятся около недели.
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