Рекордная метель в Калифорнии: в штате выпало больше всего за полвека снега

Рекордная метель в Калифорнии: в штате выпало больше всего за полвека снега

Свалило деревья и засыпало дороги.

В американском штате Калифорния выпало самое большое за полвека количество снега.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 29 декабря.

Намело почти полметра сугробы. В последний раз почти столько же снега в Калифорнии выпадало в 1970 году. Больше всего пострадал район озера Тахо. Там сообщают о закрытых автомагистралях и сваленных деревьях.

Жителям штата пришлось изрядно поработать, чтобы навести порядок во дворах. Впрочем, некоторые непогоды обрадовались. Часть калифорнийцев воспользовалась шансом прокатиться на лыжах и санках.

В Калифорнии выпало самое большое за полвека количество снега | Новости мира

Как сообщалось, в Канаде очень холодно. В провинции Саскачеван сейчас –51. Ожидается, что из-за области высокого атмосферного давления, образовавшейся над регионом, морозы продлятся около недели.

Читайте также: