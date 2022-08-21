Рекордная засуха: на поверхность Дуная "всплыли" немецкие корабли времен Второй мировой войны

Низкий уровень воды на Дунае позволил обнаружить затонувшие немецкие корабли времен Второй мировой войны на участке реки вблизи сербского портового города Прахово.

Это стало возможным, потому что Дунай сильно обмелел. Из-за засухи в Европе река достигла одного из самых низких уровней за столетие.

Об этом пишет Reuters.

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В 1944 году, когда нацистская армия отступала под давлением советских войск, немцы затопили в Дунае сотни своих судов. Они до сих пор препятствуют речному движению, когда уровень воды снижается.

В этом году засуха показала более 20 затонувших кораблей на участке Дуная близи Прахово в восточной Сербии. Многие из них все еще содержат на борту тонны боеприпасов и взрывчатых веществ – это небезопасно для судоходства. Поэтому близ Прахово сузили судоходный участок с 180 метров до 100.

"Немецкая флотилия оставила после себя крупную экологическую катастрофу, которая угрожает нам, жителям Прахово", — сказал писатель Велимир Траилович, написавший книгу о немецких кораблях.

Ранее стало известно, что жара стала причиной того, что нормандское село поднялось из глубин водохранилища, которое его затопило около 70 лет назад.

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