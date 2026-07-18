Жара во Франции уже забрала более 3 тысяч жертв / © Associated Press

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Практически 3000 человек скончались во французском регионе Иль-де-Франс во время сильной жары в конце июня — от 22 до 28 числа. Такой показатель более чем вдвое превышает нормальный уровень смертности.

Об этом пишет издание Le Monde, ссылаясь на данные Национального агентства общественного здоровья Франции.

Эти данные сегодня — самая точная оценка последствий июньской жары для здоровья населения в Парижском регионе.

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По интенсивности эта волна жары превзошла даже рекордную жару 2003 года, ранее считавшуюся беспрецедентной.

Рекордная жара в Европе — последние новости

В конце июня Европу накрыла одна из самых сильных за всю историю наблюдений волна жары, побившая десятки температурных рекордов и приведшая к тысячам смертей.

Только в Испании жара унесла около 900 жизней, а во Франции — более тысячи.

В Венгрии власти опубликовали список с более чем 2 тысячами кондиционированных центров охлаждения по всей стране. Премьер страны Петер Мадяр объявил о «два самых тяжелых днях жары». Об экстремальной жаре предупредили жителей Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Хорватии, Словакии и Боснии и Герцеговины.

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В свою очередь в Украине начались аварийные отключения электричества, а также введены частичные ограничения на движение грузовиков.

Ранее сообщалось, что за неделю — от 22 до 28 июня — от жары в Европе скончались 20 390 человек.

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