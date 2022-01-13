Рекордное количество больных COVID-19 в мире: за сутки обнаружили 3,1 млн инфицирований

Рекордное количество больных COVID-19 в мире: за сутки обнаружили 3,1 млн инфицирований

Больше всего больных – в Соединенных Штатах.

За прошедшие сутки в мире инфицировалось коронавирусом рекордное количество человек: 3,1 млн случаев.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 13 января.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружили в Соединенных Штатах (814 тыс.), Франции (361 тыс.), Индии (247 тыс.) и Италии (196 тыс.).

Украина в мировой статистике 42 по количеству новых случаев коронавируса и девятая по количеству смертей среди больных COVID-19.

Коронавирус в мире: за прошедшие сутки инфицировались 3,1 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения связывает рекордные темпы заражений с доминированием быстро распространяющегося штамма "Омикрон". В ВОЗ заявили: несмотря на то, что этот штамм связывают с более легким течением болезни, он представляет особую опасность для невакцинированных людей. Таких остается немало. По последним данным, 90 стран мира все еще не достигли 40% от уровня вакцинации. Кроме того, треть из них прививки от COVID не получило и 10% населения.

Регуляторы Европейского Союза предупредили, что частые ревакцинации против коронавируса могут негативно повлиять на иммунную систему. Повторные бустерные дозы каждые четыре месяца могут ослабить иммунную систему.

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