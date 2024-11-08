Тысячи северокорейцев прибыли в Россию: какая цель их поездки

В третий квартал 2024 года Россия зафиксировала рекордное количество приехавших для обучения граждан Северной Кореи. С июля по сентябрь страну посетили 3765 северокорейцев, что значительно превышает количество студентов за весь 2019 год (3,2 тысячи человек).

Это стало известно из данных пограничной службы ФСБ, переданных "Медиазоне".

Несмотря на это количество квот для северокорейских студентов в России остается ограниченным. В апреле 2024 года Министерство образования России сообщило, что в тот момент в стране обучалось около 130 студентов из КНДР, а на следующий учебный год было подано более 100 заявок.

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Согласно информации СМИ, эти данные касаются только пересечений границы в третьем квартале 2024 года до того, как американская разведка официально сообщила об отправке северокорейских солдат.

"Южнокорейский портал Yonhap со ссылкой на разведку утверждал, что первый этап опрокидывания военных из КНДР проходил с 8 по 13 октября", — говорится в статье.

Напомним, НАТО сообщили, на каких условиях войска КНДР воюют против Украины.

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