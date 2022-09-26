Рекордное количество россиян приехало в Финляндию в течение выходных — пограничники

Финская пограничная служба сообщила, что количество россиян, въехавших в Финляндию из-за ее сухопутной границы с Россией в воскресенье, вдвое превысило предварительные показатели.

В воскресенье, 25 сентября, 8314 россиян въехали в Финляндию через финско-российскую сухопутную границу, что это вдвое больше, чем (неделей ранее).

Об этом сообщил в Twitter глава отдела международных дел пограничной службы Матти Питканиитти.

"Только за выходные прибыло 16 886 россиян, причем многие были транзитом в другие страны", — добавил он.

Перевозка в Финляндии на северной стороне имеет постоянный busy since последний Wednesday. We do a thorough check на все arrival. Мы являемся доминирующим и готовым для любых изменений в работе. Мы будем держать ваши регулярные сообщения на этом тремтном счете в день пребывания. #FinnishBorder pic.twitter.com/ngGaj60VWE — Rajavartiolaitos (@rajavartijat) September 26, 2022

"Крива идет вверх в связи с изменившейся ситуацией в России", — сказал Питканиитти.

После объявления Кремлем о "долевой" мобилизации в России произошли общенациональные протесты и массовый отток граждан из страны.

В среду министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна внимательно следит за ситуацией.

Финляндия и Россия имеют общую сухопутную границу, которая тянется на 1340 километров (около 830 миль), и есть несколько доступных пунктов пропуска.

Было объявлено о планах мобилизовать 300 тысяч человек. Эксдепутат российской Госдумы Илья Пономарев утверждает, что в соответствующем указе Путина есть секретный пункт, где говорится о призыве миллиона граждан РФ.

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