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Рекордное количество россиян приехало в Финляндию в течение выходных — пограничники

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Рекордное количество россиян приехало в Финляндию в течение выходных — пограничники

Фото: Associated Press

Финская пограничная служба сообщила, что количество россиян, въехавших в Финляндию из-за ее сухопутной границы с Россией в воскресенье, вдвое превысило предварительные показатели.

В воскресенье, 25 сентября, 8314 россиян въехали в Финляндию через финско-российскую сухопутную границу, что это вдвое больше, чем (неделей ранее).

Об этом сообщил в Twitter глава отдела международных дел пограничной службы Матти Питканиитти.

"Только за выходные прибыло 16 886 россиян, причем многие были транзитом в другие страны", — добавил он.

"Крива идет вверх в связи с изменившейся ситуацией в России", — сказал Питканиитти.

После объявления Кремлем о "долевой" мобилизации в России произошли общенациональные протесты и массовый отток граждан из страны.

В среду министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна внимательно следит за ситуацией.

Финляндия и Россия имеют общую сухопутную границу, которая тянется на 1340 километров (около 830 миль), и есть несколько доступных пунктов пропуска.

Было объявлено о планах мобилизовать 300 тысяч человек. Эксдепутат российской Госдумы Илья Пономарев утверждает, что в соответствующем указе Путина есть секретный пункт, где говорится о призыве миллиона граждан РФ.

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Дата публикации
Просмотры
1243
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