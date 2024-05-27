Рекордное расстояние: дрон ГУР атаковал загоризонтную РЛС в российском Орске – СМИ

Беспилотник преодолел более 1800 км к объекту противника.

Беспилотник ГУР Минобороны Украины 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области России.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в ГУР.

"Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", – говорится в заявлении.

Последствия атаки еще уточняются.

В то же время, российские телеграм-каналы информировали, что под Орском "упал БПЛА", а его целью мог быть военный объект.

Заметим, "Воронеж М" является составляющей семейства российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности. Эти станции предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. "Воронеж М" работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.

Орск на карте

Напомним, в ночь на 27 мая россияне пожаловались на атаку дронов на Орловскую область. После атаки загорелась топливно-заправочная станция в городе Ливны.

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