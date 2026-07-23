Рекордные попытки бегства из РФ: из-за ударов и топливного кризиса россияне массово ищут пути эмиграции

Паспорт РФ

Реклама

Постоянные атаки на объекты в РФ и острый дефицит горючего спровоцировали всплеск поисковых запросов среди россиян по поводу вариантов срочной эмиграции.

Об этом 23 июля сообщил Telegram-канал «Можем объяснить».

По данным СМИ, количество запросов у Google о безвизовых странах и срочном оформлении загранпаспорта достигло максимума с начала полномасштабной войны в Украине.

Реклама

У «Яндекса» о возможности быстро покинуть страну в июне 2026 года спрашивали 26 339 раз. По сравнению с ноябрем 2024 года, когда было зафиксировано только 8203 запроса, интерес вырос более чем в три раза — на 221%.

Предыдущий пик в июле 2025 года составил 21 616 запросов: нынешний результат выше почти на 22%.

Похожую картину показывает Google Trends. Этот сервис подсчитывает не абсолютное количество запросов, а их относительную популярность по шкале от 0 до 100, где 100 пик интереса за выбранный период, поясняет издание. В мае 2026 года запрос «сколько стоит оформить загранпаспорт» впервые за пять лет достиг максимальных 100 баллов.

Рекорд обновил и запрос «уехать без визы». В июне его вводили в «Яндексе» 1251 раз — в 118% больше, чем в период малейшего интереса к этой теме (в феврале 2025 года).

Реклама

Запрос «разрешение на выезд» почти вернулся к рекордным значениям прошлым летом. В июне его искали 20629 раз. До абсолютного максимума июля 2025 года не хватило всего 10,5%. У Google Trends запрос «виза на выезд» в июле 2026 достиг пятилетнего максимума — 100 баллов.

Напомним, российские власти готовятся осенью полностью перекрыть границы и начать принудительную мобилизацию, обрекая новобранцев на гибель на фронте в Украине. В СНБО дали предупреждение оставшимся в стране россиянам: «Есть месяц, чтобы уехать».

Новости партнеров