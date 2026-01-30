Российские военные / © Associated Press

Число российских военных, погибших в войне против Украины, резко возросло за последние недели. Если эта динамика сохранится, Кремль не сможет восполнять потери без объявления новой волны мобилизации.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки европейских правительств и разведки.

Дроны как главная причина «летальности»

По данным европейских аналитиков, высокий уровень смертности окупантов является результатом эффективных операций украинских дронов. Соотношение убитых к раненым в русской армии сместилось в сторону безвозвратных потерь.

Согласно отчету службы безопасности Латвии, сегодня 70-80% всех потерь (как убитых, так и раненых) на фронте вызваны именно дронами разных типов. Эксперт Carnegie Endowment Майкл Кофман подтверждает, что статистика KIA (погибших в бою) значительно выросла, а соотношение убитых к тяжелораненым у россиян приблизилось к 1:1.

Стратегическая цель — 50 тысяч убитых россиян в месяц

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что только за декабрь ВСУ ликвидировали 35 тысяч российских военных. Стратегической целью Украины является увеличение этой цифры до 50 000 убитых ежемесячно до лета этого года.

«Все декабрьские потери врага верифицированы на видео. Если мы достигнем показателя в 50 тысяч, мы увидим, что произойдет с врагом», — заявил Федоров.

Политический тупик для Путина

В настоящее время уровень роковых потерь достиг уровня ежемесячного рекрутинга в РФ. Это означает, что Россия больше не создает резерв, а лишь покрывает дыры на фронте. Однако Владимир Путин опасается объявлять открытую мобилизацию, помня о массовом побеге россиян и всплеске недовольства осенью 2022 года.

Эта ситуация подрывает нарратив Москвы (иногда повторяющий Дональд Трамп) о том, что победа России является «неизбежной» из-за ее количественного превосходства. Эксперты считают, что такая траектория потерь ослабит позиции Путина на переговорах, которые должны возобновиться в эти выходные в ОАЭ.

Ситуация на фронте и переговоры

Несмотря на массированные атаки на энергетику Украины, российская армия не достигла стратегических прорывов. Фронт протяженностью 1000 км остается фактически замороженным:

РФ пытается закрепиться вокруг Славянска .

ВСУ сообщают об определенных успехах вблизи Покровска.

Пока Россия требует полной передачи Донбассу, Владимир Зеленский отвергает эти условия, полагаясь на гарантии безопасности от США, которые должны предотвратить новый напад после вероятного прекращения огня.

Напомним, потери России на фронте пересекли новую психологическую отметку. За последние сутки россияне потеряли на фронте еще 1 310 солдат. Общие потери личного состава российской оккупационной армии на 30 января достигли около 1 238 710.