Рекордные цены на бензин и дизель: топливо подорожало до максимума в стране ЕС

АЗС / © Shutterstock

В Испании средняя цена бензина достигла 1,60 евро за литр, а дизельного топлива – 1,645 евро. По сравнению с предыдущей неделей бензин подорожал на 7,67%, а дизель — более чем на 14%. Это прибавляется к росту более 1%, зафиксированному еще в начале недели, после первых сигналов влияния конфликта в Иране.

Об этом пишет El Pais.

Горючее в Испании на уровне 2024 года

Цены на бензин и дизель в Испании сейчас достигли уровней, которые в последний раз наблюдались в августе 2024 для бензина и в октябре 2023 для дизельного топлива. Раньше дизель был дешевле бензина, однако теперь это преимущество исчезло. Хотя у Европы есть достаточные мощности для переработки нефти и экспорта бензина, недостаток дизеля заставляет страны импортировать его для удовлетворения внутреннего спроса.

Реакция рынка на рост цен похожа на ситуацию на ранних этапах войны в Украине. Тогда бензин вырос на 9,8%, а дизель почти на 15%. На пике в июне 2022 года оба вида горючего превышали 2,10 евро за литр.

По данным Бюллетеня ЕС, на момент 9 марта баррель нефти почти достиг $120, хотя в четверг его цена уже опустилась до $100. Средние показатели отражают общую картину, однако на конкретных заправках цены могут быть выше или ниже.

Ситуация в ЕС и опасения влияния на инфляцию

Рост цен ощутим во всем ЕС: средняя стоимость бензина - 1,774 евро за литр, дизеля - 1,861 евро. Испания занимает промежуточное место: в 13 из 27 стран бензин дороже, в 13 – дешевле. Самая высокая цена в Нидерландах – 2,171 евро за литр, самое дешевое топливо – в Болгарии (1,266 евро). Для дизеля в 18 странах он дороже, чем в Испании.

Заправка бака среднего размера (55 литров) стоит в Испании около 88 евро для бензиновых автомобилей и чуть более 90 евро для дизельного.

Власти опасаются, что рост цен на топливо и газ повлияет на инфляцию. По расчетам Института экономического анализа Комплутенсе (ICAE), бензин, дизель и электроэнергия могут добавить более 1 процентного пункта к инфляции в марте, если цены останутся на текущем уровне

Как мы писали, в Германии цены на бензин резко выросли – на некоторых заправках литр горючего превысил 2,4 евро из-за влияния эскалации на мировые нефтяные рынки. В последние дни стоимость полного бака подорожала на 6–9 евро, а в отдельных городах бензин уже превышает 2 евро за литр.

В Украине растут цены на топливо — последние новости

Предпосылок для дальнейшего роста цен на бензин и дизель пока нет, заявил эксперт Сергей Куюн. В Украине уже началось снижение оптовых цен на нефтепродукты, и один из крупных поставщиков возобновит поставки в полном объеме в марте. По словам эксперта, розничные цены на авторынке начали падать, и сегодня нет признаков их дальнейшего повышения. Эксперт отметил, что рост цен в Европе значительно выше, чем в Украине, где он происходит очень медленно и умеренно.

Глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко пояснил, что основной причиной удорожания бензина и дизеля в Украину стало импортное лобби из-за остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего завода. Среди других факторов: повышение спроса, удорожание логистики и фактическая стоимость приобретения нефтепродуктов.