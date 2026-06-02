Рекордный дефицит и иллюзия победы: ISW раскрыл причины отказа Путина останавливать войну

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © ТСН

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Истощение российской экономики из-за беспрецедентных военных расходов вызывает серьезную обеспокоенность среди высокопоставленных чиновников РФ. Несмотря на предупреждение о катастрофическом росте дефицита бюджета, российский диктатор Владимир Путин отказывается категорически уменьшать финансирование армии.

Об истинных причинах такого поведения главы Кремля и сокрытии реальной ситуации на фронте пишет Институт изучения войны (ISW).

Катастрофическая дыра в бюджете РФ

Высокопоставленные должностные лица Министерства финансов и Центробанка РФ прямо предупредили Путина, что текущий уровень военных расходов является неподъемным и грозит опасным расширением бюджетного дефицита. Еще 9 апреля российский Минфин признал, что дефицит лишь за первые три месяца 2026 достиг 4,58 триллиона рублей (около 63,5 миллиарда долларов), что уже значительно превышает запланированный показатель на весь год в размере 3,79 триллиона рублей.

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Экономисты предложили урезать оборонный бюджет, однако столкнулись с жестким сопротивлением:

Министерство обороны и часть Кремля выступают против сокращений, чтобы не навредить бизнесу в зависимости от военных контрактов, а также требуют дополнительного финансирования. Путин знает о финансовых проблемах еще с прошлого года, но приказал Минфину искать пути урезания расходов исключительно в гражданских секторах.

Российские чиновники составляли бюджет на 2026 год с надеждой, что война завершится, однако теперь ожидают дефицит в 1,2–1,5 триллиона рублей во втором полугодии. Сверхдоходы от нефти не спасут ситуацию, ведь для этого цены должны держаться выше 100 долларов за баррель минимум год, что все равно не решит глубинных структурных проблем экономики и инфляции.

Иллюзия успеха и страх обрушения фронта

Нежелание Путина сокращать военные расходы свидетельствует о вере в то, что Россия сможет выиграть войну в ближайшей перспективе, а экономика продержится до этого момента. Аналитики ISW отмечают, что диктатор сформировал ложное представление об успехах своей армии в Украине из-за сильно преувеличенных заявлений высшего военного командования. Именно это непонимание реальной ситуации в поле боя заставляет его настаивать на сохранении максимальных затрат ради достижения мифических целей.

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На самом же деле ситуация для российского руководства является ловушкой. Уменьшение финансирования неизбежно поставило бы под угрозу целые участки фронта перед лицом точных ударов украинских дронов и постоянных контратак, позволив Силам обороны Украины развить и закрепить свои недавние успехи на поле боя.

Напомним, и ISW также отмечают, что фронт выходит из-под контроля России . оккупанты стремительно теряют захваченные территории из-за контратак ВСУ. Российское наступление в Украине резко замедлилось, а ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.

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