- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 281
- Время на прочтение
- 2 мин
Рекордный Рамштайн: Украина получит колоссальные средства на "щит и меч" для ВСУ
Международные партнеры приняли беспрецедентный пакет финансовой поддержки для Украины, содержащий масштабные инвестиции в украинское производство дронов, срочные закупки ракет для систем Patriot и усиление дальнобойной артиллерии.
В четверг, 18 июня 2026 года, во время 35-го заседания в формате «Рамштайн» международные партнеры выделили 4 миллиарда долларов новой военной помощи для Украины. Эти рекордные средства будут направлены на усиление противовоздушной обороны, закупку дальнобойной артиллерии и масштабное финансирование производства беспилотников.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
Защита неба и ракет к системам Patriot
Около одного миллиарда долларов союзники направят на специальный механизм PURL для обеспечения украинской армии ракетами в систему Patriot. Наибольшие финансовые взносы в это направление официально внесли правительства Германии, Норвегии, Нидерландов и Швеции.
Дополнительно, Германия выделяет 200 миллионов долларов на механизм JUMPSTART для осуществления долгосрочных закупок. Эта инициатива будет гарантировать стабильную поставку боеприпасов в зенитные ракетные комплексы Patriot.
«Сегодня партнеры объявили о 4 миллиардах долларов новой помощи для Украины. Важно, что поддержка все больше концентрируется на направлениях, которые дают лучший результат на поле боя», — подчеркнул Михаил Федоров.
Финансирование производства украинских беспилотников
Более одного миллиарда долларов международные партнеры решили инвестировать в развитие и производство современных беспилотных систем. Великобритания обязалась профинансировать закупку 150 000 украинских дронов для нужд Сил обороны.
Правительство Нидерландов сосредоточится на обеспечении военных новейшими крылатыми ракетами-дронами. В то же время, Норвегия направит свои усилия на поддержку производства и закупки высокотехнологичных морских беспилотников.
«Наши ключевые приоритеты неизменны: программа PURL и усиление ПВО, дальнобойная артиллерия и украинские дроны. Именно вокруг них сосредоточены основные решения партнеров», — подчеркнул глава министерства.
Закупка дальнобойной артиллерии и техники
Около 540 миллионов долларов страны-партнеры совместно выделят на срочную закупку артиллерийских боеприпасов повышенной дальности. Важные финансовые взносы в это направление вносят Норвегия, Дания, Испания, Литва и Люксембург.
Союзники также продолжают инвестировать в средства радиоэлектронной борьбы, боевые машины пехоты и развитие учебных центров. Все эти критически важные возможности существенно укрепят позиции Вооруженных сил Украины.
«Спасибо партнерам за усиливающую наших военных поддержку и дающую практический результат на поле боя», — резюмировал Михаил Федоров.
Напомним, Дания продвигает новую модель военной помощи Украине – финансирование производства оружия непосредственно на украинских предприятиях. За 2024-2025 годы по этой схеме удалось привлечь 2,2 млрд евро для украинского ВПК.