Рекордный Рамштайн: Украина получит колоссальные средства на "щит и меч" для ВСУ

Министр обороны Украины Михаил Федоров

Реклама

В четверг, 18 июня 2026 года, во время 35-го заседания в формате «Рамштайн» международные партнеры выделили 4 миллиарда долларов новой военной помощи для Украины. Эти рекордные средства будут направлены на усиление противовоздушной обороны, закупку дальнобойной артиллерии и масштабное финансирование производства беспилотников.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Защита неба и ракет к системам Patriot

Около одного миллиарда долларов союзники направят на специальный механизм PURL для обеспечения украинской армии ракетами в систему Patriot. Наибольшие финансовые взносы в это направление официально внесли правительства Германии, Норвегии, Нидерландов и Швеции.

Реклама

Дополнительно, Германия выделяет 200 миллионов долларов на механизм JUMPSTART для осуществления долгосрочных закупок. Эта инициатива будет гарантировать стабильную поставку боеприпасов в зенитные ракетные комплексы Patriot.

«Сегодня партнеры объявили о 4 миллиардах долларов новой помощи для Украины. Важно, что поддержка все больше концентрируется на направлениях, которые дают лучший результат на поле боя», — подчеркнул Михаил Федоров.

Финансирование производства украинских беспилотников

Более одного миллиарда долларов международные партнеры решили инвестировать в развитие и производство современных беспилотных систем. Великобритания обязалась профинансировать закупку 150 000 украинских дронов для нужд Сил обороны.

Правительство Нидерландов сосредоточится на обеспечении военных новейшими крылатыми ракетами-дронами. В то же время, Норвегия направит свои усилия на поддержку производства и закупки высокотехнологичных морских беспилотников.

Реклама

«Наши ключевые приоритеты неизменны: программа PURL и усиление ПВО, дальнобойная артиллерия и украинские дроны. Именно вокруг них сосредоточены основные решения партнеров», — подчеркнул глава министерства.

Закупка дальнобойной артиллерии и техники

Около 540 миллионов долларов страны-партнеры совместно выделят на срочную закупку артиллерийских боеприпасов повышенной дальности. Важные финансовые взносы в это направление вносят Норвегия, Дания, Испания, Литва и Люксембург.

Союзники также продолжают инвестировать в средства радиоэлектронной борьбы, боевые машины пехоты и развитие учебных центров. Все эти критически важные возможности существенно укрепят позиции Вооруженных сил Украины.

«Спасибо партнерам за усиливающую наших военных поддержку и дающую практический результат на поле боя», — резюмировал Михаил Федоров.

Реклама

Напомним, Дания продвигает новую модель военной помощи Украине – финансирование производства оружия непосредственно на украинских предприятиях. За 2024-2025 годы по этой схеме удалось привлечь 2,2 млрд евро для украинского ВПК.

Новости партнеров