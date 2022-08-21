Рекордный штраф и 13 лет лишения свободы: в Китае отправили за решетку миллиардера

Шанхайский суд приговорил миллиардера Сяо Цзяньхуа к 13 годам лишения свободы по делу о взяточничестве и мошенничестве.

Его компанию – Tomorrow Holdings - оштрафовали на 55 млрд юаней ($8,1 млрд), что является рекордной суммой для Китая.

Об этом пишет Reuters.

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По версии следствия, в 2001-2021 годах Сяо Цзяньхуа и Tomorrow Holdings передавали акции, объекты недвижимости чиновникам, таким образом подкупая их во избежание финансового надзора. Общая сумма взяток составила более 680 млн юаней (около $100 млн).

С 2004 года Сяо and Tomorrow Holdings контролировали несколько финансовых учреждений и интернет-финансовых платформ, включая обанкротившийся Baoshang Bank, через косвенных акционеров и анонимных владельцев.

В определении суда отмечено, что Сяо использовал незаконные доходы для приобретения финансовых учреждений, торговли ценными бумагами и зарубежных инвестиций.

Бизнесмена признали виновным в незаконном присвоении государственных депозитов, злоупотреблении доверием, нелегальном использовании денег и взяточничестве.

Ранее стало известно, что в Гибралтаре впервые будет выставлена на продажу арестованная суперяхта олигарха из России.

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