Рекордный удар по российскому НПЗ: загорелся объект "Газпрома" в Башкортостане (видео)

Дрон, нанесший удар по нефтеперерабатывающему заводу, преодолел расстояние в 1500 км.

В четверг, 9 мая, в российском Башкортостане беспилотник нанес удар по НПЗ "Газпром нефтехим Салават", попав в установку каталитического крекинга нефти.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикуя видео с места прилета.

Местные жители сообщают, что слышали звук "маленького самолета", летевшего в направлении нефтеперерабатывающего предприятия. Вскоре оттуда поднялись вверх клубы черного дыма.

С НПЗ провели эвакуацию работников, о пострадавших не сообщают. На месте пожара работали 30 спасателей и 6 единиц техники.

Источники ТСН.ua в спецслужбах утверждают, что атаку на НПЗ в Башкортостане совершил дрон Службы безопасности Украины, установивший исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км.

"СБУ в очередной раз доказала, что имеет мощные технологические решения, которые помогают наносить врагу болезненные удары. Это значит, что российские НПЗ и нефтебазы, работающие на военно-промышленный комплекс государства-агрессора, не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу", — отметил информированный источник.

Расстояние от границы Украины до НПЗ в Башкортостане

Предприятие, в которое попал беспилотник, является одним из крупнейших в России производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов.

В городе Салават, где расположен НПЗ, отменили праздничный концерт, посвященный "Дню Победы".

Беспилотник попал в НПЗ "Газпрома" в Башкортостане на расстоянии более 1,5 тысяч километров

Напомним, в ночь на 9 мая на двух российских нефтебазах в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае РФ раздались взрывы и начался пожар. По данным источников, это была успешная операция ударных беспилотников СБУ.

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