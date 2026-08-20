Рекордный взрыв на Солнце: грозит ли людям гигантское облако плазмы, мчащееся в сторону Земли

Вспышка на Солнце повлекла за собой проблемы со связью в Европе / © NASA

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Космические мониторинговые станции зарегистрировали на Солнце мощное солнечное событие с начала августа. В новой активной зоне у восточного края светила возникла вспышка класса М8.1. Этот масштабный взрыв вызвал колоссальный выброс корональной массы, которая сейчас несется в открытый космос с огромной скоростью.

Об этом сообщает научный проект Sci-tech Astronomy.

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Хронология серии солнечных взрывов

Эта мощная вспышка не стала единичным событием на светильнике. Он возглавил целую серию взрывов средней мощности, которые ученые зафиксировали в течение суток. Как отмечает Caliber, первоначально ученые зарегистрировали вспышку интенсивностью M1.8, которую ошибочно считали самой сильной в августе.

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Однако уже через несколько часов его превзошел более мощный взрыв класса M8.1, установивший новый абсолютный рекорд в этом месяце. Эпицентром рекордной солнечной активности стал новый регион 4513, появившийся на видимой с Земли стороне светила только за сутки до инцидента.

Эта зона оказалась чрезвычайно нестабильной, поскольку выпустила сразу четыре М-вспышки за 24 часа. The Watchers информирует , что столь интенсивная серия взрывов свидетельствует о высоком магнитном напряжении в этом регионе. Это создает постоянную угрозу возникновения новых вспышек, способных вызвать серьезные перебои в работе радиосвязи.

Последствия для Земли и магнитные бури

Важнейшим последствием рекордного взрыва стал масштабный выброс гигантского облака плазмы и магнитного поля. Этот процесс сопровождался мощным радиовсплеском. Плазма движется в открытый космос с расчетной скоростью более 1200 км/с.

Согласно анализу последних снимков из коронографа, это гигантское облако направлено на восток. Она несется подальше от нашей планеты, поэтому астрономы не прогнозируют прямого удара корональной массы по магнитному полю.

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Несмотря на это, Земля все же ощутила на себе последствия взрыва. Интенсивное рентгеновское излучение уже спровоцировало радиоблекаут средней мощности. Это значительно ухудшило качество коротковолновых сигналов над Африкой, Европой и Атлантическим океаном.

Кроме того, учёные предупреждают о возможном ухудшении геомагнитных условий. В период с 20 по 22 августа эксперты прогнозируют умеренные магнитные бури , возникающие из-за параллельного воздействия высокоскоростного потока из солнечной корональной дыры.

Напомним, вскоре авиакомпаниям придется менять режим работы и расписание рейсов из-за угрозы из космоса. Экстремальные солнечные бури могут заставить менять маршруты или даже полностью отменять полеты из-за серьезных рисков как для здоровья пассажиров, так и для бортовой электроники самолетов.

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