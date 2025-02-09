Рекордное за последние 4 года: в Карибском море произошло мощное землетрясение

Магнитуда толчков составила более 7 баллов по шкале Рихтера.

В Карибском море произошло землетрясение. Сила толчков составляла от 6,8 до 7,5 баллов, а их эпицентр располагался к северу от Гондураса.

Об этом пишет Reuters.

По данным ученых, толчки фиксировались на глубине 10 километров. Геологическая служба США (USGS) выяснила, что магнитуда землетрясения составила 7,6.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, это землетрясение побило рекорд 2021 года, когда на Гаити землетрясение достигло 7,2 балла по шкале Рихтера.

Система предупреждения о цунами США сообщила, что после землетрясения действует предупреждение о цунами в Карибском море и севере Гондураса.

Пока неизвестно, ощущались ли толчки или разрушения на суше.

Напомним, два землетрясения магнитудой 5,2 и 4,7 балла произошли у греческого острова Санторини.

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