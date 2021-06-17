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Ректоры московских вузов предлагают допускать на занятия только вакцинированных студентов

Ректоры московских вузов предлагают допускать на занятия только вакцинированных студентов

Associated Press

Вузам рекомендуют начать учебный год в гибридном формате.

Совет ректоров высших учебных заведений Москвы и Московской области предложили с сентября допускать на обучение только тех студентов, которые сделали прививки от коронавируса.

Об этом говорится в рекомендациях совета, пишет РБК.Росия.

Вузам рекомендуют начать учебный год в гибридном формате: разрешить заниматься студентам, которые получили прививку или уже переболели COVID и имеют справку о наличии антител. Это также касается тех, кто имеет противопоказания к введению вакцины. "Остальные студентиа будут заниматься в удаленном режиме", — говорится в документе.

Отмечается, что столичные университеты готовы к работе в удаленном режиме. Совет ректоров предложила проводить разъяснительную работу среди студентов и преподавателей о необходимости вакцинации.

Как сообщалось, в Москве и области за сложной ситуации с коронавируса ввели обязательную вакцинацию людей, которые работают в сфере торговли и услуг. Главный санитарный врач принял постановление об обязательной вакцинации 60% занятых жителей города — работников сферы услуг.

Напомним, ранее стало известно, что специалисты обнаружили в Москве новый вид коронавируса, которая является измененным "индийским" штаммом.