Религиозный нацизм: ПЦУ о приказе РПЦ называть войну в Украине "священной"

Приказ так называемого Всемирного русского народного собора о том, чтобы агрессию против Украины назвать священной войной свидетельствует, что русская церковь перешла к религиозному нацизму.

Такую в эфире Эспрессо выразил священник ПЦУ, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.

Он заявил, что так называемый "Всемирный русский народный собор" был создан в РПЦ еще в 1993 году.

"И тогда она действительно выглядела маргинальной. Как ни странно, к ее созданию приобщился будущий патриарх русской церкви Кирилл. И именно на этом русском народном соборе он произносил идеи "русского мира" в начале 2000-х годов. А сейчас мы увидели оформленную идеологию религиозного нацизма", — заявил Коваленко.

Он отметил, что относиться к этому нужно серьезно, потому что это идеологическое действие, направленное к власти.

"То есть российская церковь пытается определить стратегию развития России. И документ называется "приказ", то есть они предписывают", — прокомментировал ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости", — сказал священник.

Он заявил, что попытка презентовать "рускомировское" сообщество и дать от имени этого сообщества приказ российскому государству – это идеологический инструмент.

"На этом соборе провозглашаются актуальные месседжи о "священной" войне, о "сатанинском" Западе, звучит определенная идеология нацистского типа миграционной демографической политики. То есть это очень интересный документ. Я думаю, что многое из того, что на таких собраниях произносится, потом становится частью официальной доктрины и идеологии российского государства.Это другая сторона РФ, неотделимая часть всего того, что делает сейчас Россия.И это усиление того, что она хочет сказать собственному народу и на внешне.Это часть идеологии, которая направлена на религиозных людей, а с с другой стороны – религиозное освящение русского нацизма, который сейчас находится в переходном этапе от фашизма к нацизму советского типа, где вырисовывается "русский мир" как мировая конструкция, которая борется с мировым злом", — отметил священник ПЦУ.

Он добавил, что подобное что-то будет происходить с российским исламом и другими религиозными конфессиями в России, то есть власти РФ будут проводить религиозную мобилизацию для придания статуса "русскому миру" и российскому устройству, российскому государству, Путину и всем тем действиям, которые делает Россия в мире и в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что так называемый Всемирный русский народный собор под председательством председателя Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского Кирилла издал приказ, в котором война в Украине называется "священной". После ее окончания "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".

Кроме того, мы ранее информировали, что экслидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал к немедленной ликвидации в Украине УПЦ МП после того, как так называемый Всемирный русский народный собор под председательством председателя Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского Кирилла издал приказ. ”, в котором война против Украины называется "священной".

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