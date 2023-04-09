Религиозный раскол и разруха: премьер Ичкерии о том, почему чеченцы не удержали победу после первой войны с РФ

Религиозные споры Закаев назвал основной причиной раскола в чеченском обществе и проигрыша во второй войне с РФ.

Лидер свободной Ичкерии Ахмед Закаев рассказал, почему его народ, несмотря на победу в Первой чеченской войне (1994-1996 годы), не сумел выстоять в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом рассказал в интервью YouTube-каналу "pressing".

После Первой Чеченской войны, когда Чечня де-факто стала независимой от России, в Республике Ичкерия начался политический кризис и борьба за власть.

"Война была приостановлена и перешла в другую форму – работа спецслужб. Если в открытой войне мы умели противостоять России, то противостоять против российских спецслужб и их провокаций – мы оказались не готовы", – сказал лидер свободной Ичкерии.

Закаев напомнил, что после Первой чеченской войны его страна находилась в руинах и чеченцы остались один на один со своими проблемами, ведь ни Россия, ни мир не собирались им помогать.

"300 тысяч человек остались без крова. Мы остались один на один с этой разрухой. Россия не выплачивала вообще никакие компенсации, даже те, которые взяла на себя обязанность выплатить. Они запретили помогать другим странам. 300 тысяч – это же вооруженные люди, оставшиеся без средств к существованию, и им подсовывали разные преступные способы заработка – похищение, грабеж и т.п.

И, конечно, произошедший религиозный раскол. В этом он превзошел все и вся. Это была основная причина раскола в чеченском обществе", – сказал лидер свободной Ичкерии.

Ранее Ахмед Закаев рассказал, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов.

Напомним, что Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией.

Ичкерия признана только одним государством-членом ООН – Украиной. Ичкерия образовалась после развала СССР на части территории Чечено-Ингушской АССРО и была оккупирована российскими властями в 2000 году.

Во время Второй чеченской войны (1999–2009) Ахмат Кадыров и его сын Рамзан предали свой народ и перешли на сторону Москвы. Сейчас на территории Чечни господствует диктаторский режим Рамзана Кадырова, полностью подчиняющийся Путину.

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