Религиозный скандал: в Иерусалиме ортодоксальные евреи плевали в процессию христиан (видео)

Израильская полиция сообщила, что арестовала пятерых человек, подозреваемых в плеве в сторону христианских паломников и церквей в Иерусалиме.

Об этом пишут CNN и АР.

По словам журналистов, во время празднования Суккот — праздника, знаменующего осенний сбор урожая и память о блуждании евреев по пустыне во время Исхода — в Старом городе Иерусалима ортодоксальные евреи плевали на христианских паломников.

В частности, в Сеть попало видео, на котором показано, как ультраортодоксальные евреи плюют на землю рядом с процессией иностранных верующих, несущих деревянный крест, которые выходят из церкви Бичевания (построенной на месте, где предположительно римские солдаты бичевали Иисуса Христа).

Четверо человек арестовали за инциденты в среду, 4 октября, еще один – за случай в начале недели. Один из подозреваемых – несовершеннолетний.

Одного из нарушителей задержали за нападение, ведь он плюнул в непосредственно в человека. Другие просто плевали на землю перед группой христиан, поэтому они подпадают под статью хулиганства.

Отец Маттео, священник в Старом городе, рассказал CNN, что у его монастыря вдоль Виа Долороза (Дорога скорби), пути, по которому, как считают христиане, Иисус шел к своему распятию, случалось по 10 таких случаев в день.

Как пишет Reuters, полиция в дальнейшем будет использовать камеры видеонаблюдения, патрулирования и интернет-мониторинг для борьбы с этим явлением, а также начнет налагать специальные "административные штрафы".

Реакция израильских властей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с решительным осуждением подобных действий своих соотечественников, передает Сursorinfo.

"Израиль полностью предан защищать священное право поклонения и паломничества к святым местам всех конфессий. Наша политика – нулевая терпимость к нападающим на верующих", – сказал он.

Министр иностранных дел Эли Коэн выступил с таким же строгим заявлением: "Я осуждаю безобразный акт оплевания христиан и причинение вреда любому человеку из-за его религии или убеждения. Это явление не отражает ценности иудаизма".

Главный раввин ашкенази Дэвид Лау осудил инцидент, подчеркнув, что "такое неприемлемое поведение никоим образом не должно быть связано с еврейским религиозным законом".

Ряд ведущих раввинов религиозного сионизма опубликовали совместное заявление, в котором также осудили плевки и нападения на христиан в Иерусалиме.

В то же время министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, руководящий полицией страны, заявил, что "плевки на христиан не являются уголовным делом" и виновники не заслуживают заключения.

Ранее сообщалось, что Израиль решил поддержать российскую пропаганду в кино.

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