"Религиозный" учитель предлагал ученикам секс, а школьниц обзывал проститутками: громкий скандал в Польше

В Польше задержали учителя

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В Польше задержали учителя, который приставал к ученикам и обзывал школьниц «проститутками».

Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Во Вроцлаве на три месяца арестовали 28-летнего учителя Матеуша Б. по подозрению в педофилии. Задержание произошло на глазах учеников, когда мужчина возвращался с ними со школьной экскурсии. Педагог не признал своей вины.

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Журналист Gazeta Wyborcza пообщался с другими учениками средней школы во Вроцлаве, которые утверждают, что также получали сообщения тревожного содержания от 28-летнего Матеуша Б.

Запрещенные действия, как утверждается, имели место в период с октября 2024 г. по 20 мая 2025 г. По словам Каролины Стока-Мичек, пресс-секретаря Региональной прокуратуры во Вроцлаве, Матеуш Б. «сделал порнографический контент доступным для одного из несовершеннолетних и с помощью Сети неоднократно предлагал ему половые отношения».

Еще одной жертве он неоднократно предлагал вступить в половую связь с помощью телефона и Интернета. Он также распространял порнографический контент с участием несовершеннолетних и их фотографии в обнаженном виде, а также «трижды склонял одного из парней к половому акту с ним».

Gazeta Wyborcza опубликовала материал, свидетельствующий о том, что другие ученики также получали тревожные сообщения от учителя. Хотя в интервью журналисту некоторые из молодых людей подчеркивали, что учитель был добрым, непосредственным, а его занятия проводились интересно и современно, другие указывали на странные разговоры, которые он вел с ними.

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«Он спрашивал о сексуальной ориентации абсолютно вырвано из контекста», — рассказал один парень, — О девушках он писал, что в школе много девушек — проститутки. Он утверждал, что ученицы присылали ему свои обнаженные фотографии».

«Мне и еще одному другу он предложил прислать нам эти обнаженные фотографии», — добавил другой старшеклассник, — Мне он написал, что ласкает свою подругу в машине. Другим разом, что он бросил себе вызов не мастурбировать некоторое время», — рассказал он.

В то же время ученики обращают внимание на то, что мужчина открыто говорил о своей религиозности.

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