Ремонт поврежденных газопроводов Nord Stream обойдется России в полмиллиарда долларов — NYT

По предварительным данным, ремонт на трубопроводах Nord Stream 1 и Nord Stream 2 будет стоить не менее полумиллиарда долларов США.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники, которые осведомлены о ситуации.

"За последние недели компания Nord Stream AG, контрольный пакет акций которой принадлежит подконтрольной кремлю компании, начала процесс оценки стоимости ремонта трубы и возобновления подачи газа", — говорится в сообщении.

По словам собеседника, ремонт оценивается в $500 млн.

Также сообщается, что российские консультанты также изучают, как долго трубы смогут выдержать влияние соленой морской воды.

Напомним, ранее следователи из Швеции заявили, что взрывы на российских газопроводах "Северный поток" были результатом диверсии.

Кроме того, мы ранее информировали, что Российскую экономику начало лихорадить после начала действий санкций против нефти.

Читайте также: