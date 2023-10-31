Рентгеновские телескопы NASA обнаружили в космосе "кости призрачной руки": фото, видео

Заряженные частицы, производящие рентгеновские лучи, двигаются вдоль магнитного поля, определяя основную форму туманности, как это делают кости в руке человека.

Ученые NASA с помощью двух рентгеновских телескопов Chandra и IXPE совершили странное открытие: они обнаружили магнитные "кости" космической структуры, напоминающей человеческую руку.

Об этом сообщает NASA.

Рентгеновские лучи, которые Вильгельм Рентген открыл в 1895 году, совершили прорыв в медицинской диагностике, когда он изобразил кости руки своей жены. Теперь два космических рентгеновских телескопа NASA используют свои возможности для показа "костей" магнитного поля необычной рукообразной структуры в космосе. Эти телескопы демонстрируют поведение мертвого звездного останка.

"Мы все знакомы с рентгеновскими лучами как диагностическим медицинским инструментом для людей. Здесь мы используем рентгеновские лучи по-другому, но они снова обнаруживают информацию, которая в противном случае скрыта от нас", — сказала соавтор Джозефин Вонг из Стэнфорда.

"Кости" призрачной космической "руки" / Фото: NASA

Новейший рентгеновский телескоп NASA Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) наблюдает MSH 15-52 в течение около 17 дней, что является самым длинным периодом наблюдения за любым отдельным объектом с момента запуска в декабре 2021 года.

"Данные IXPE дают нам первую карту магнитного поля в "руке". Заряженные частицы, производящие рентгеновские лучи, двигаются вдоль магнитного поля, определяя основную форму туманности, как это делают кости в руке человека", — сказал Роджер Романи из Стэнфордского университета в Калифорнии, руководившего исследованием.

Напомним, на Марсе были "благоприятные условия" для жизни — марсоход Curiosity обнаружил новые доказательства.

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